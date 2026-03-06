Trump va inciter les entreprises du secteur de la défense à augmenter leur production, alors que les frappes américaines sur l'Iran réduisent les stocks

* La réunion de Trump vise à accélérer la production d'armes après les frappes contre l'Iran

* Le Pentagone pourrait demander un budget supplémentaire d'environ 50 milliards de dollars

* L'administration Trump fait pression sur les entrepreneurs pour qu'ils donnent la priorité à la production plutôt qu'à la rémunération des actionnaires

Leprésident américain Donald Trump prévoit de rencontrer les dirigeants des plus grandes entreprises de défense américaines vendredi, a déclaré la Maison Blanche, alors que le Pentagone s'efforce de reconstituer les stocks épuisés par les frappes américaines sur l'Iran et d'autres opérations militaires récentes.

La réunion souligne la volonté de l'administration Trump de renforcer les stocks d'armes après que l'opération contre l'Iran a puisé dans les munitions.

Des entreprises telles que Lockheed Martin LMT.N et la société mère de Raytheon RTX RTX.N , ainsi que des fournisseurs clés, ont été invités à participer à la réunion, ont déclaré des sources familières avec le plan, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat parce que le plan est privé.

Les négociateurs du Pentagone n'ont pas été en mesure de conclure des accords avec les grandes entreprises de défense aussi rapidement qu'ils l'auraient souhaité, a déclaré un responsable américain à Reuters en début de semaine.

Lockheed n'a pas répondu à une demande de commentaire. RTX a refusé de commenter la réunion.

L'administration n'a cessé d'accroître la pression sur les entreprises de défense pour qu'elles donnent la priorité à la production plutôt qu'à la rémunération des actionnaires. En janvier, Trump a signé un décret afin d'identifier les entreprises jugées peu performantes dans le cadre des contrats tout en distribuant les bénéfices aux actionnaires.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et les opérations militaires d'Israël à Gaza , les États-Unis ont retiré des milliards de dollars de leurs stocks d'armes, notamment des systèmes d'artillerie, des munitions et des missiles antichars.

Signe des préparatifs en cours avant le rassemblement de vendredi, le secrétaire adjoint à la défense, Steve Feinberg, a organisé mercredi soir une réunion avec certains entrepreneurs du secteur de la défense, ce qui n'avait pas été signalé auparavant, ont déclaré à Reuters des personnes au fait de la question, sous couvert d'anonymat. Le Pentagone n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Deux sources gouvernementales et un cadre de l'industrie ont déclaré que les accords avec de grands entrepreneurs comme Lockheed Martin étaient au centre des discussions. En janvier, la société a conclu un accord de sept ans avec le Pentagone pour augmenter la capacité de production annuelle de ses intercepteurs de missiles PAC-3 à 2 000 unités par an, contre environ 600 auparavant. La société a annoncé qu'elle prévoyait de quadrupler la production de ses intercepteurs de missiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), pour la faire passer de 96 à 400 unités par an.

La demande de systèmes de défense aérienne tels que le PAC-3 a augmenté aux États-Unis et chez leurs alliés dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et de conflit en Iran.

La réunion de la Maison Blanche pourrait également coïncider avec la publication d'une demande de budget supplémentaire d'environ 50 milliards de dollars, dont Reuters a été le premier à faire état mardi . Ces nouveaux fonds serviraient à financer le remplacement des armes utilisées lors des récents conflits, notamment au Moyen-Orient. Ce chiffre est préliminaire et pourrait changer en fonction de la durée de l'opération.

La demande supplémentaire s'ajouterait aux 150 milliards de dollars de dépenses de défense inclus dans le projet de loi des Républicains intitulé "one big beautiful bill".