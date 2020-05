Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump va dissoudre sa "task force" dédiée au coronavirus Reuters • 05/05/2020 à 23:23









PHOENIX, Etats-Unis, 5 mai (Reuters) - L'équipe chargée de coordonner la réponse des Etats-Unis à la crise sanitaire liée au coronavirus va être dissoute, puisque le pays s'apprête à amorcer la réouverture de l'économie, a déclaré mardi le président américain, Donald Trump. "Mike Pence et l'équipe ont fait du super boulot", a déclaré Donald Trump alors qu'il visitait une usine de fabrication de masques. "Mais nous souhaitons prendre un virage légèrement différent et nous souhaitons mettre l'accent sur la sécurité et l'ouverture et nous aurons un autre groupe qui sera chargé de cela." (Jeff Mason; version française Nicolas Delame)

