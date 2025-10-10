Trump va annoncer un accord sur le prix des médicaments à la Maison Blanche, MSNBC affirme qu'il s'agit d'un accord avec AstraZeneca

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Annonce attendue à 17 heures ET

*

L'accord vise à rendre les médicaments plus abordables pour les Américains à faible revenu

*

L'annonce fait suite à l'accord avec Pfizer

(Complément d'information aux paragraphes 9 à 14) par Jarrett Renshaw

Le président Donald Trump devrait faire une annonce vendredi sur la baisse des prix des médicaments aux États-Unis, selon un responsable de la Maison Blanche qui a refusé de fournir des détails supplémentaires.

L'annonce se fera avec la société britannique AstraZeneca

AZN.L pour un modèle de tarification des médicaments de la "nation la plus favorisée" visant à rendre les médicaments sur ordonnance plus abordables, a rapporté MSNBC, citant un responsable de la Maison Blanche.

L'accord comprend une réduction des prix pour le plan de santé Medicaid du gouvernement pour les Américains à faible revenu et des prix réduits sur le site Web TrumpRx prévu pour l'année prochaine, a déclaré MSNBC. Le directeur général d'AstraZeneca, Pascal Soriot, sera présent à la Maison Blanche pour l'annonce.

La Maison Blanche n'était pas disponible pour un commentaire. AstraZeneca s'est refusé à tout commentaire.

L'ANNONCE INTERVIENT APRÈS L'ACCORD AVEC PFIZER

L'annonce, qui fait suite à un accord annoncé la semaine dernière par Trump avec le fabricant américain de médicaments Pfizer PFE.N , devrait avoir lieu à 17 heures ET (2100 GMT) dans le Bureau ovale, a déclaré le responsable de la Maison Blanche.

Pfizer a accepté d'abaisser le prix de ses médicaments de prescription dans le cadre du programme Medicaid pour les Américains à faible revenu au niveau de ce qu'il pratique dans d'autres pays développés, en échange d'un allègement des droits de douane .

Les patients américains sont actuellement ceux qui paient de loin le plus pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés, et M. Trump fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils abaissent leurs prix au niveau de ce que les patients paient ailleurs, sous peine d'être soumis à des droits de douane élevés.

Le mois dernier, il a menacé d'imposer des droits de douane de 100 %, accentuant ainsi la pression sur l'industrie pharmaceutique pour qu'elle accepte de réduire ses prix et de transférer la fabrication aux États-Unis, après l'échec des négociations au début de l'année, ont déclaré des lobbyistes et des cadres à Reuters à la suite de l'accord conclu avec Pfizer.

ASTRAZENECA S'EST DÉJÀ ENGAGÉE À TRANSFÉRER SA PRODUCTION

M. Soriot s'est efforcé de maintenir son entreprise à proximité de Washington tout en poursuivant sa stratégie de croissance.

En juillet, AstraZeneca a annoncé qu'elle investirait 50 milliards de dollars dans la fabrication, la recherche et le développement aux États-Unis d'ici à 2030. Elle construira son plus grand site mondial en Virginie et agrandira ses installations dans cinq autres États américains.

En septembre, l'entreprise a annoncé qu'elle vendrait ses médicaments contre le diabète et l'asthme directement aux patients américains qui paient comptant, avec une remise pouvant aller jusqu'à 70 % par rapport aux prix catalogue, une autre mesure en réponse à la campagne de pression de M. Trump.

Cette année, M. Soriot a mis en avant les références américaines de l'entreprise. Il a décrit la société anglo-suédoise comme une "entreprise très américaine", soulignant son changement d'identité vers son plus grand marché. AstraZeneca cotera ses actions aux États-Unis, ainsi que sur les marchés actuels du Royaume-Uni et de l'Europe.

Pfizer a été la première grande entreprise pharmaceutique à annoncer un accord avec M. Trump après que le président a envoyé des lettres à 17 grands fabricants de médicaments en juillet pour leur demander de réduire leurs prix. Il leur a demandé de répondre par des engagements contraignants avant le 29 septembre.

La nouvelle de l'imminence d'une deuxième annonce sur les prix des médicaments de la "nation la plus favorisée" a été rapportée pour la première fois par Jennifer Jacobs, journaliste à CBS News, dans un article publié sur X, citant des personnes familières avec le sujet.