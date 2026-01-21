 Aller au contenu principal
Trump va accélérer l'octroi de permis pour l'exploitation minière en eaux profondes dans les eaux internationales
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Trevor Hunnicutt

L'administration Trump poursuit mercredi ses efforts pour encourager l'exploration américaine des grands fonds marins en accélérant l'octroi de permis aux entreprises qui recherchent des minerais essentiels dans les eaux internationales, une initiative qui risque de se heurter à des problèmes environnementaux et juridiques.

Cette initiative pourrait contribuer à déclencher une ruée vers les ressources des grands fonds marins, sous l'impulsion des États-Unis, avant que des normes mondiales ne soient mises en place pour les techniques d'exploitation relativement nouvelles.

La règle récemment finalisée par la National Oceanic and Atmospheric Administration fait suite à la signature d'un décret par le président américain Donald Trump, qui visait à soutenir l'industrie minière en eaux profondes dans le cadre d'une initiative visant à contrer le contrôle généralisé de la Chine sur les métaux essentiels .

En vertu de cette règle, les autorités américaines consolideront le processus d'octroi de licences et de permis en un examen unique et ostensiblement plus court, selon un communiqué de presse du gouvernement dont Reuters a pris connaissance.

L'année dernière, la société minière canadienne The Metals Company TMC.O a entamé la procédure pour obtenir ces licences et permis d'exploration, afin de devenir la première entreprise à obtenir l'autorisation d'exploiter des minéraux en eaux profondes.

Certaines parties de l'océan Pacifique et d'autres régions contiendraient de grandes quantités de roches en forme de pommes de terre, appelées nodules polymétalliques, remplies des éléments constitutifs des véhicules électriques et de l'électronique, notamment le nickel, le cuivre et le cobalt.

Des questions subsistent quant à la manière dont la réglementation de l'industrie évoluera.

Le décret de M. Trump a ordonné à son administration d'accélérer l'octroi de permis d'exploitation minière en vertu de la loi de 1980 sur les ressources en minéraux durs des grands fonds marins et de mettre en place un processus de délivrance de permis le long du plateau continental extérieur des États-Unis.

L'Autorité internationale des fonds marins - créée par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, que les États-Unis n'ont pas ratifiée - envisage depuis des années des normes pour l'exploitation minière en eaux profondes dans les eaux internationales. Mais elle ne les a pas formalisées en raison de divergences sur les niveaux acceptables de poussière, de bruit et d'autres facteurs liés à cette pratique.

Tout pays peut autoriser l'exploitation minière en eaux profondes dans ses propres eaux territoriales - en gros, jusqu'à 200 milles nautiques de la côte - et les entreprises font déjà la queue pour exploiter les eaux américaines.

Les partisans de l'exploitation minière en eaux profondes ont déclaré que cette pratique réduirait la nécessité de mener de grandes opérations minières sur terre, qui sont souvent impopulaires auprès des communautés qui les accueillent. Les groupes de défense de l'environnement ont demandé l'interdiction de ces activités, avertissant que les opérations industrielles au fond des océans pourraient entraîner une perte irréversible de la biodiversité .

Environnement

