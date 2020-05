Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump testé négatif au coronavirus après un cas d'infection à la Maison blanche Reuters • 07/05/2020 à 17:57









(Actualisé avec précisions et contexte) WASHINGTON, 7 mai (Reuters) - Le président américain Donald Trump et son vice-président Mike Pence ont été tous deux testés négatifs au nouveau coronavirus après le diagnostic positif d'un membre de l'armée américaine travaillant sur le campus de la Maison blanche, a déclaré jeudi un porte-parole de la Maison blanche. Selon la chaîne CNN, ce responsable militaire était affecté au service personnel de Donald Trump. "Nous avons récemment été informés par l'unité médicale de la Maison Blanche qu'un membre de l'armée américaine, qui travaille sur le campus de la Maison Blanche, a été testé positif au coronavirus. Le président et le vice-président ont depuis lors été testés négatifs au virus et ils sont en bonne santé", a déclaré le porte-parole Hogan Gidley, cité dans un communiqué. C'est la deuxième fois depuis le début de l'épidémie que le président américain est officiellement testé au coronavirus. Il l'avait été précédemment en mars après avoir été en contact, au cours d'un dîner en Floride, avec un responsable brésilien, diagnostiqué par la suite positif. (Jeff Mason; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

