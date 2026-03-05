Trump sur la hausse des prix de l'essence pendant l'opération en Iran : "S'ils augmentent, ils augmentent"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec la déclaration de Leavitt au paragraphe 5) par Steve Holland, Jarrett Renshaw et Bo Erickson

Le président Donald Trump a déclaré jeudi qu'il n'était pas préoccupé par l'augmentation des prix de l'essence aux États-Unis en raison de l'aggravation du conflit avec l'Iran , déclarant à Reuters dans une interview exclusive que l'opération militaire américaine était sa priorité.

"Je n'ai aucune inquiétude à ce sujet", a-t-il déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur la hausse des prix à la pompe. "Ils baisseront très rapidement une fois l'opération terminée, et s'ils augmentent, ils augmenteront, mais c'est bien plus important que de voir les prix de l'essence augmenter un peu."

Ces propos marquent un changement de ton pour le président, qui avait vanté la baisse des prix de l'essence dans son discours sur l'état de l'Union le mois dernier et lors d'un rassemblement au Texas axé sur l'énergie, quelques heures avant que les États-Unis ne lancent leurs frappes aériennes samedi.

Les analystes politiques estiment qu'une hausse persistante des prix de l'essence pourrait nuire aux républicains lors des élections de mi-mandat en novembre, lorsque le contrôle du Congrès américain sera en jeu. Les électeurs sont déjà mécontents de la cherté de la vie et de la gestion de l'économie par M. Trump.

Susie Wiles, chef de cabinet de la Maison Blanche, et Chris Wright, secrétaire d'État à l'Énergie, se sont tous deux entretenus avec des directeurs généraux du secteur pétrolier afin d'évaluer les options possibles pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie, a déclaré jeudi Karoline Leavitt, secrétaire de presse de la Maison Blanche.

M. Trump a présenté un calendrier de quatre à cinq semaines pour la campagne militaire contre l'Iran, mais des experts politiques et militaires l'ont remis en question, notant que le gouvernement américain n'a pas encore formulé son objectif final alors que le conflit continue de s'étendre à la région et au-delà.

Dans l'interview, M. Trump a déclaré qu'il n'envisageait pas de puiser dans la Réserve stratégique de pétrole , le plus grand stock de brut d'urgence au monde, et qu'il était convaincu que le détroit d'Ormuz, le canal critique pour le transport du pétrole près de l'Iran, resterait ouvert parce que la marine iranienne se trouve au "fond de la mer".

Les prix mondiaux du pétrole ont fait un bond de 16 % depuis le début de la guerre, samedi, car le conflit qui s'étend perturbe l'approvisionnement du Moyen-Orient.

Le coût moyen national de l'essence a augmenté de 27 cents depuis la semaine dernière pour atteindre 3,25 dollars le gallon, selon AAA, une organisation de voyage américaine qui suit les prix des carburants. La moyenne nationale actuelle est supérieure de 15 cents à celle d'il y a un an.

M. Trump a déclaré que les coûts "n'ont pas beaucoup augmenté".

LA MAISON BLANCHE PARIE SUR UNE CAMPAGNE COURTE

La Maison Blanche parie sur le fait que le conflit avec l'Iran - et la douleur qui en résulte à la pompe à essence - sera de courte durée.

Les conseillers en énergie de la Maison Blanche ont dit aux collaborateurs de M. Trump que le choc initial des prix sur les marchés des carburants était moins grave que ce que beaucoup craignaient et ils les ont exhortés à la patience, selon deux personnes à qui l'anonymat a été accordé pour décrire les délibérations internes.

Les conseillers ont prévenu que toute intervention de l'administration Trump qui ne parviendrait pas à faire baisser rapidement les prix pourrait ébranler les marchés et s'avérer contre-productive.

Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré en début de semaine que l'administration mettait en place un ensemble de mesures pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie, mais le seul plan dévoilé jusqu'à présent est une assurance contre les risques soutenue par les États-Unis pour les pétroliers et la promesse d'escortes navales potentielles dans le détroit d'Ormuz.

Trois cadres du secteur de l'énergie ont déclaré à Reuters que la Maison Blanche n'avait pas beaucoup d'options pour faire baisser les prix de l'énergie.

"Si l'on considère l'ensemble des options politiques, au niveau national ou dans d'autres pays, elles peuvent être utiles, mais elles ne font pas avancer les choses", a déclaré l'un d'entre eux, sous couvert d'anonymat afin de pouvoir parler franchement des politiques de l'administration. "Je pense que l'objectif principal est... de faire tout ce qui est possible pour rétablir les transits par le détroit d'Ormuz lui-même."

Les fonctionnaires discutent également d'un large éventail d'autres options, y compris une exonération des taxes fédérales sur l'essence et un assouplissement des réglementations environnementales relatives à l'essence d'été qui permettraient des mélanges plus importants d'éthanol, selon les deux sources familières avec les délibérations internes.

Les responsables étudiaient également la possibilité de puiser dans la réserve stratégique de pétrole, mais le président a exclu cette option - du moins pour l'instant - dans les propos qu'il a tenus à Reuters.

Les dirigeants républicains du Congrès, comme le président de la Chambre des représentants Mike Johnson , ont également rejeté les inquiétudes concernant la hausse des prix de l'essence, même si le parti prévoit d'axer sa stratégie pour les élections de mi-mandat sur les succès économiques.