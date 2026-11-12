Trump suggère Tim Cook pour succéder à Jensen Huang à la tête de Nvidia

Arrivées à la Maison Blanche, à Washington, D.C., à l'occasion d'un dîner d'État organisé par le président américain Donald Trump en l'honneur du président chinois Xi Jinping.

12 novembre (Reuters) - ‌Le président américain Donald ​Trump a suggéré jeudi que Tim Cook, l'ancien ​patron d’Apple, succède à ​Jensen Huang ⁠à la tête de ‌Nvidia.

"Maintenant que le DG de Nvidia, Jensen ​Huang, ‌qui a fait ⁠un travail remarquable, a démissionné, il n’y ⁠a qu’un ‌seul homme pour ⁠lui succéder: Tim ‌Cook, d’Apple. ⁠Une Légende remplace une Légende!", ⁠écrit ‌Donald Trump sur son ​réseau ‌Truth Social.

Tim Cook a cédé les rênes ​d'Apple à John Ternus ⁠le 31 août dernier pour devenir président du conseil d'administration de la société américaine.

(version française Elena ​Smirnova)