Trump suggère Tim Cook pour succéder à Jensen Huang à la tête de Nvidia

Le président américain Donald Trump a suggéré jeudi que Tim Cook, l'ancien patron d’Apple AAPL.O , succède à Jensen Huang à la tête de Nvidia NVDA.O .

"Maintenant que le DG de Nvidia, Jensen Huang, qui a fait un travail remarquable, a démissionné, il n’y a qu’un seul homme pour lui succéder: Tim Cook, d’Apple. Une Légende remplace une Légende!", écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Tim Cook a cédé les rênes d'Apple à John Ternus le 31 août dernier pour devenir président du conseil d'administration de la société américaine.

(version française Elena Smirnova)