information fournie par Reuters • 07/02/2026 à 16:41

Trump soutient la fusion entre Nexstar et Tegna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a publiquement soutenu samedi le projet de fusion entre l'opérateur de chaînes de télévision locales Nexstar Media

NXST.O et son rival plus petit Tegna TGNA.N .

"FAITES EN SORTE QUE L'ACCORD SOIT CONCLU!" A déclaré M. Trump dans un message sur les réseaux sociaux.