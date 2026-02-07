Trump soutient la fusion entre Nexstar et Tegna

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a publiquement soutenu samedi le projet de fusion entre l'opérateur de chaînes de télévision locales Nexstar Media
NXST.O et son rival plus petit Tegna TGNA.N .
"FAITES EN SORTE QUE L'ACCORD SOIT CONCLU!" A déclaré M. Trump dans un message sur les réseaux sociaux.
