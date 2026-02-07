 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump soutient la fusion entre Nexstar et Tegna
information fournie par Reuters 07/02/2026 à 17:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le président américain Donald Trump a publiquement soutenu samedi un projet de fusion entre l'opérateur de chaînes de télévision locales Nexstar Media

NXST.O et son rival plus petit Tegna TGNA.N .

"Nous avons besoin de plus de concurrence contre L'ENNEMI, les réseaux de télévision nationaux de fausses nouvelles", a écrit M. Trump dans un message publié sur les médias sociaux. "FAITES EN SORTE QUE CET ACCORD SOIT CONCLU!" L'année dernière, Nexstar a proposé d'acquérir Tegna pour 3,54 milliards de dollars , ce qui ferait de l'entité combinée le plus grand opérateur de chaînes de télévision régionales aux États-Unis et lui donnerait plus de poids auprès des annonceurs et des distributeurs de télévision payante. Les médias locaux sont confrontés à la baisse de leurs revenus et à la perte d'abonnés en raison de la popularité des services de diffusion en continu. Le message publié samedi par M. Trump sur Truth Social semble adopter un ton différent de celui de novembre, lorsqu'il avait critiqué une proposition visant à lever le plafond actuel sur la propriété des stations de télévision locales, une mesure nécessaire à l'acquisition de Tegna par Nexstar.

Nexstar possède ou s'associe à plus de 200 stations et exploite des marques telles que The CW et NewsNation, tandis que Tegna gère 64 stations et réseaux, dont True Crime Network et Quest.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NEXSTAR MED GRP
221,2700 USD NASDAQ +1,45%
TEGNA
19,070 USD NYSE +0,34%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank