Trump soutient la fusion entre Nexstar et Tegna

Le président américain Donald Trump a publiquement soutenu samedi un projet de fusion entre l'opérateur de chaînes de télévision locales Nexstar Media

NXST.O et son rival plus petit Tegna TGNA.N .

"Nous avons besoin de plus de concurrence contre L'ENNEMI, les réseaux de télévision nationaux de fausses nouvelles", a écrit M. Trump dans un message publié sur les médias sociaux. "FAITES EN SORTE QUE CET ACCORD SOIT CONCLU!" L'année dernière, Nexstar a proposé d'acquérir Tegna pour 3,54 milliards de dollars , ce qui ferait de l'entité combinée le plus grand opérateur de chaînes de télévision régionales aux États-Unis et lui donnerait plus de poids auprès des annonceurs et des distributeurs de télévision payante. Les médias locaux sont confrontés à la baisse de leurs revenus et à la perte d'abonnés en raison de la popularité des services de diffusion en continu. Le message publié samedi par M. Trump sur Truth Social semble adopter un ton différent de celui de novembre, lorsqu'il avait critiqué une proposition visant à lever le plafond actuel sur la propriété des stations de télévision locales, une mesure nécessaire à l'acquisition de Tegna par Nexstar.

Nexstar possède ou s'associe à plus de 200 stations et exploite des marques telles que The CW et NewsNation, tandis que Tegna gère 64 stations et réseaux, dont True Crime Network et Quest.