Trump soutient l'offre de rachat de U.S. Steel par Nippon Steel, les actions bondissent de 21 %

L'approbation de Trump lève le dernier obstacle à l'accord

Les actions de U.S. Steel bondissent de 21 % à la suite des commentaires de Trump

Trump tiendra un rassemblement à U.S. Steel à Pittsburgh vendredi prochain

Le président américain Donald Trump a exprimé vendredi son soutien à l'offre d'achat de 14,9 milliards de dollars de Nippon Steel 5401.T sur U.S. Steel

X.N , affirmant que leur "partenariat planifié" créerait des emplois et aiderait l'économie américaine.

Les actions de U.S. Steel ont grimpé de 21 %, les investisseurs ayant interprété le message de M. Trump sur Truth Social comme signifiant que Nippon Steel avait reçu son approbation pour son rachat prévu de longue date, dernier obstacle majeur à l'opération.

"Il s'agit d'un partenariat planifié entre United States Steel et Nippon Steel, qui créera au moins 70 000 emplois et ajoutera 14 milliards de dollars à l'économie américaine", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

Cette semaine, Reuters a rapporté que Nippon Steel avait déclaré que si la fusion était approuvée, elle investirait 14 milliards de dollars dans les activités de U.S. Steel, y compris jusqu'à 4 milliards de dollars dans une nouvelle aciérie.

M. Trump a ajouté que la majeure partie de cet investissement serait réalisée au cours des 14 prochains mois et a déclaré qu'il organiserait un rassemblement devant U.S. Steel à Pittsburgh vendredi prochain.

Dans une déclaration, U.S. Steel a salué le leadership de M. Trump.

"U.S. Steel restera américain et nous deviendrons plus grands et plus forts grâce à un partenariat avec Nippon Steel qui apportera des investissements massifs, de nouvelles technologies et des milliers d'emplois", a déclaré l'entreprise.

Nippon Steel a déclaré qu'elle applaudissait la décision de M. Trump d'approuver le "partenariat". La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement aux questions concernant cette annonce.

U.S. Steel a continué à monter après les heures de cotation et a atteint 54 dollars, juste à côté du prix de l'offre de 55 dollars par action faite par Nippon Steel à la fin de l'année 2023. Bien qu'aucun détail n'ait été divulgué, les investisseurs ont exprimé leur confiance dans le fait que les conditions seront similaires à celles convenues en 2023. Les investisseurs ont déclaré qu'à terme, U.S. Steel ne serait plus cotée en bourse et qu'ils recevraient un paiement en espèces pour leurs actions.

L'accord a été l'un des plus attendus à Wall Street, après être entré dans l'arène politique par crainte que la propriété étrangère ne se traduise par des pertes d'emplois en Pennsylvanie, où U.S. Steel a son siège. Cette crainte a joué un rôle dans les élections de l'année dernière, qui ont vu Donald Trump revenir à la Maison-Blanche.

Le sénateur de Pennsylvanie Dave McCormick, qui a également qualifié l'accord de "partenariat", a déclaré vendredi qu'il s'agissait d'une "grande victoire pour l'Amérique et la U.S. Steel Corporation", qui protégera plus de 11 000 emplois en Pennsylvanie et soutiendra la création d'au moins 14 000 autres.

Les derniers éléments de l'accord ont été mis en place étonnamment rapidement. Le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), qui examine les transactions sous l'angle des risques pour la sécurité nationale, a déclaré cette semaine à la Maison-Blanche que les risques pour la sécurité pouvaient être pris en compte, selon Reuters, ce qui a permis à M. Trump de prendre la décision finale.

À la suite d'un examen antérieur mené par le CFIUS, l'ancien président Joe Biden a bloqué l'accord en janvier pour des raisons de sécurité nationale.

Les entreprises ont intenté un procès, arguant qu'elles n'avaient pas bénéficié d'une procédure d'examen équitable. La Maison Blanche de M. Biden a rejeté ce point de vue.

Les entreprises ont fait valoir que M. Biden s'était opposé à l'accord alors qu'il était en campagne électorale pour gagner le soutien du syndicat des Métallurgistes unis dans l'État de Pennsylvanie, où la bataille fait rage. L'administration Biden avait défendu l'examen comme étant essentiel à la protection de la sécurité, des infrastructures et des chaînes d'approvisionnement.

M. Trump s'était également opposé à l'accord dans un premier temps, arguant que l'entreprise devait être détenue et exploitée aux États-Unis.

Les Métallurgistes unis se sont opposés à l'accord pas plus tard que jeudi, lorsqu'ils ont exhorté M. Trump à bloquer l'accord malgré la promesse d'investissement de 14 milliards de dollars faite par M. Trump.

Pour les investisseurs, y compris d'importants fonds spéculatifs, cette nouvelle est un soulagement après plus d'un an d'attente d'une solution. "Nous avons compris la psychologie de Donald Trump et nous l'avons jouée à notre avantage", a déclaré un investisseur récent

Les investisseurs ont déclaré que M. Trump semblait avoir gagné du terrain après l'augmentation de la promesse de nouveaux investissements.

"Cet accord garantit la pérennité de la sidérurgie à Pittsburgh pour des générations", a déclaré un autre investisseur.