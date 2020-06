Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump signe un projet de loi pour sanctionner la Chine après la répression des Ouïgours Reuters • 18/06/2020 à 00:27









WASHINGTON, 17 juin (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a signé une proposition de loi appelant à des sanctions contre la répression que mène la Chine contre la minorité musulmane de la province du Xinjiang. Cette proposition de loi intervient après que la diffusion d'extraits du livre de l'ancien conseiller à la Sécurité nationale de Trump, John Bolton, prétendant que le président américain aurait encouragé la Chine à poursuivre la détention d'Ouïgours dans des camps. La proposition de loi, adoptée par le Congrès, prévoit la mise en place de sanctions contre les responsables de l'oppressions de membres de la minorité musulmane chinoise. Les Nations Unies estiment que plus d'un million de musulmans ont été détenus dans des camps situés dans la province du Xinjang. Le département d'Etat américain accuse la Chine de recourir à la torture et aux mauvais traitements à l'encontre des musulmans, "en tentant de faire disparaître leur culture et leur religion." La Chine nie tout mauvais traitements et affirme que les camps dispensent des formations professionnelles. (Patricia Zengerle, David Brunnstrom; version française Camille Raynaud)

