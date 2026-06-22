Trump signe des décrets visant à mettre au point un ordinateur quantique ultra-puissant, l'objectif étant fixé à 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jacob Bogage et Alexandra Alper

Le président américain Donald Trump a ordonné lundi de donner un coup d’accélérateur à la construction d’un puissant ordinateur quantique destiné à la recherche scientifique et d’accélérer les efforts visant à protéger les systèmes gouvernementaux contre les cybermenaces associées, renforçant ainsi les efforts des États-Unis dans leur course contre la Chine pour une technologie susceptible de bouleverser la science et la cybersécurité.

"Nous pensons que cela pourra se concrétiser d’ici 2028", a déclaré Michael Kratsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, lors d’une conférence téléphonique présentant ces mesures et évoquant l’ordinateur quantique.

Trump a signé deux décrets présidentiels, dont l’un vise à protéger les ordinateurs du gouvernement contre les cyberattaques menées à l’aide d’ordinateurs quantiques en fixant comme objectif la migration des principaux systèmes informatiques gouvernementaux vers la cryptographie post-quantique d’ici 2030 ou 2031.

Les ordinateurs quantiques utilisent les lois de la physique quantique pour traiter l’information de manière à résoudre certains problèmes complexes bien plus rapidement que les supercalculateurs actuels. Ils pourraient déchiffrer le cryptage qui protège les ordinateurs contre le piratage, ce qui fait craindre des cyberattaques agressives.

Ces décrets soulignent l’importance que l’administration Trump accorde à la préservation du leadership américain dans la course quantique face à la Chine — qui pourrait stimuler les avancées en matière d’intelligence artificielle, de science des matériaux et de chimie — tout en assurant une protection contre les menaces de cybersécurité que cette technologie fait peser.

Le mois dernier, le ministère du Commerce a annoncé qu’il allait prendre 2 milliards de dollars de prises de participation dans neuf entreprises spécialisées dans l’informatique quantique, dont une nouvelle coentreprise d’IBM IBM.N .

L’un des décrets vise également à renforcer la coopération internationale en matière de protection de la propriété intellectuelle et de mesures de sécurité de la chaîne d’approvisionnement "face à des concurrents et des adversaires cherchant à porter atteinte à la sécurité économique et nationale des États-Unis", a déclaré Kratsios.

Une autre mesure incluse dans ce train de mesures charge les agences d’élaborer des plans visant à déployer des capteurs et des réseaux quantiques au cours des cinq prochaines années.