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Trump se rendra en Pennsylvanie, un État où les voix sont très serrées, pour reprendre la campagne électorale
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Trevor Hunnicutt et Jarrett Renshaw

Le président Donald Trump reprend mardi la campagne électorale pour la première fois depuis deux semaines. Il se rendra en Pennsylvanie, un État politiquement divisé, pour présenter aux électeurs touchés par l’inflation son programme de relance de la « Rust Belt » américaine. Trump doit se rendre dans une usine d’assemblage de Mack Trucks

VOLVb.ST à Macungie, en Pennsylvanie, où il mettra de côté les questions relatives à l’Iran pour présenter son programme en faveur de l’emploi et de la réindustrialisation aux ouvriers d’usine qui constituent la base de son mouvement politique « Make America Great Again ». Le Parti républicain du président américain cherche à conserver le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre. Une guerre américano-israélienne contre l’Iran, qui dure depuis près de quatre mois, a compliqué le message économique de Trump, entraînant une hausse des coûts à la consommation à un rythme jamais vu depuis trois ans . Les États-Unis et l’Iran négocient actuellement un éventuel accord de paix pour mettre fin au conflit. Trump devrait mettre l’accent sur les aspects positifs, notamment la croissance régulière de l’économie américaine , la résilience du marché du travail et la possibilité qu’une future résolution du conflit puisse faire baisser les prix .

“Sous la direction du président, des secteurs industriels clés du pays connaissent un renouveau, des investissements historiques affluent à nouveau dans des communes comme Macungie, et des familles à travers tout le pays accèdent à de nouveaux emplois bien rémunérés”, a déclaré Liz Huston, porte-parole de la Maison Blanche.

La 7e circonscription de Pennsylvanie, qui couvre la région de la Lehigh Valley, est largement considérée comme un bastion indécis. La circonscription comprend Allentown, qui a inspiré à Billy Joel un hymne dédié à la classe ouvrière, et son économie a conservé une solide base industrielle. La Pennsylvanie sera également l’un des enjeux majeurs de l’élection présidentielle de 2028.

Le député républicain de première mandature Ryan Mackenzie représente cette circonscription, qui avait choisi l’ancien président Joe Biden plutôt que Trump en 2020. En 2024, la circonscription avait toutefois préféré Trump à la démocrate Kamala Harris.

Dans un communiqué envoyé par e-mail, le président du Parti démocrate de l’État, Eugene DePasquale, a associé les candidats républicains locaux, dont Mackenzie, à ce qu’il a qualifié de “guerre coûteuse et non nécessaire qui a fait flamber les prix de l’essence” et aux “coupes cruelles dans les dépenses de santé” imposées par Trump.

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