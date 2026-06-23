Trump se rend en Pennsylvanie, un État politiquement divisé, pour reprendre la campagne électorale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières nouvelles: arrivée de Trump en Pennsylvanie)

* La guerre avec l'Iran fait des vagues dans la campagne électorale

* Trump met en avant ses arguments économiques auprès des électeurs mécontents du coût élevé de la vie

* La 7e circonscription de Pennsylvanie est passée des démocrates aux républicains en 2024

par Jarrett Renshaw et Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a repris mardi la campagne électorale pour la première fois depuis deux semaines, en se rendant en Pennsylvanie, un État politiquement divisé, afin de vanter la renaissance de la « Rust Belt » (ceinture de rouille) aux électeurs qui subissent de plein fouet l’inflation. Trump se rend dans une usine d’assemblage de Mack Trucks, détenue par le groupe suédois Volvo VOLVb.ST , située dans le canton de Lower Macungie, en Pennsylvanie, alors qu’il change de cap par rapport à l’Iran pour vendre son programme en faveur de l’emploi et de la réindustrialisation aux ouvriers d’usine qui ont constitué la base de son mouvement politique « Make America Great Again ». Le Parti républicain du président cherche à conserver le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre. Une guerre américano-israélienne contre l’Iran, qui dure depuis près de quatre mois, a compliqué le message économique de Trump, entraînant une hausse des coûts à la consommation à un rythme jamais vu depuis trois ans . Les États-Unis et l’Iran négocient actuellement un éventuel accord de paix . Trump devrait mettre l’accent sur les aspects positifs, notamment la croissance régulière de l’économie américaine , la résilience du marché du travail et la possibilité qu’un futur règlement du conflit puisse faire baisser les coûts énergétiques .

« Sous la direction du président, des secteurs industriels nationaux clés sont en pleine revitalisation, des investissements historiques affluent à nouveau dans des communes comme Macungie, et des familles à travers tout le pays accèdent à de nouveaux emplois bien rémunérés », a déclaré Liz Huston, porte-parole de la Maison Blanche.

Depuis le retour de Trump à la Maison Blanche en janvier 2025, l’emploi dans le secteur manufacturier américain a reculé de 68.000 postes, dont plus de 17.000 dans le secteur automobile, selon les données du Bureau of Labor Statistics (BLS) jusqu’en mai. Jusqu’au début de l’année 2026, l’emploi dans la production de biens semble s’être stabilisé, avec des hausses au cours de quatre des cinq derniers mois.

La production de véhicules moyens et lourds, tels que ceux fabriqués par Mack, affiche une tendance à la baisse. Sur l’année écoulée jusqu’en mai, les données de la Réserve fédérale montrent que les constructeurs américains de camions ont produit environ 242.000 véhicules par mois en rythme annualisé corrigé des variations saisonnières, soit le niveau de production le plus bas depuis plus de quatre ans.

La 7e circonscription de Pennsylvanie, qui couvre la région de la Lehigh Valley, est largement considérée comme un bastion indécis que l’un ou l’autre des partis pourrait remporter. La circonscription comprend Allentown, qui a inspiré à Billy Joel un hymne dédié à la classe ouvrière, et son économie a conservé une solide base industrielle. La Pennsylvanie sera également l’un des enjeux majeurs de l’élection présidentielle de 2028.

Le député républicain de première mandature Ryan Mackenzie représente cette circonscription, qui avait choisi l’ancien président Joe Biden plutôt que Trump en 2020. En 2024, la circonscription avait toutefois préféré Trump à la démocrate Kamala Harris.

Dans un communiqué envoyé par e-mail, le président du Parti démocrate de l’État, Eugene DePasquale, a associé les candidats républicains locaux, dont Mackenzie, à ce qu’il a qualifié de « guerre coûteuse et non nécessaire qui a fait flamber les prix de l’essence » et aux « coupes cruelles dans les dépenses de santé » imposées par Trump.