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Trump se dit « stupéfait » par les allégations concernant Huang ; le FBI mène l'enquête
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 23:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Donald Trump s'est dit lundi « stupéfait » par les allégations concernant le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, après qu'un article de presse l'a mis en lien avec une femme d'affaires chinoise accusée d'avoir transmis des informations à Pékin.

S'adressant aux journalistes lors d'un point presse à la Maison Blanche, M. Trump a indiqué que le FBI enquêtait sur cette affaire et a ajouté qu'il s'était entretenu avec M. Huang lundi.

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