Trump s'en prend à l'Iran, les Bourses décrochent brutalement

(Zonebourse.com) - Une nouvelle sortie fracassante de Donald Trump contre l'Iran a provoqué un décrochage brutal des Bourses européennes et une flambée des cours du pétrole. Wall Street s'apprête également à ouvrir dans le rouge.

Les Bourses européennes ont toutes simultanément décroché à 14h07, au moment précis d'une déclaration de Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Après s'en être pris aux Etats démocrates, qu'il juge "tous mal gérés, corrompus et constituant de véritables désastres", le président républicain, visiblement inspiré, a poursuivi sa diatribe en s'en prenant aux Iraniens : "Nous n'avons pas besoin d'accord avec l'Iran. Cette époque est révolue depuis longtemps. Nous détenons leur argent - des centaines de milliards de dollars - et nous contrôlons leur détroit !".

Résultat ? Les cours du pétrole ont immédiatement bondi, avec une hausse de 1,2% pour le Brent et de 1% pour le WTI.

En Europe, le CAC 40 a aussitôt cédé 0,5%, Londres a reculé de 0,3%, tandis que le DAX a abandonné 0,44%, les trois indices cédant ainsi la majeure partie de leurs gains matinaux.

Outre-Atlantique, Wall Street est attendue en rouge à l'ouverture, avec un recul de 1,2% pour le Nasdaq, de 0,7% pour le S&P 500 et de 0,3% pour le Dow Jones.

Les marchés devraient aussi être impactés par l'annonce du départ du CEO de Nvidia, plongé depuis plusieurs jours dans une sombre histoire d'espionnage. Le titre est attendu en baisse de 10% à l'ouverture.

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