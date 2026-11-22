Le président américain Donald Trump présidera dimanche soir son troisième gala dédié au "meme coin" dans son country club situé près de Washington, DC, à l’intention des principaux détenteurs de ces jetons, qui valaient autrefois environ 75 dollars chacun mais dont la valeur est désormais inférieure à 1 dollar.

Moins de 20 mois après que le premier gala du jeton $TRUMP eut déclenché une frénésie parmi les 220 riches détenteurs de cryptomonnaies se disputant des places pour le dîner avec le président, l’intérêt s’est émoussé pour ce nouvel événement organisé au Trump National Club de Sterling, en Virginie.

Les organisateurs ont indiqué que 185 portefeuilles de cryptomonnaies remplissaient les conditions requises pour le dîner, bien que le classement affiché sur le site web du $TRUMP Coin Club ne répertoriait que 130 portefeuilles à la clôture du concours, le 16 novembre. Au total, ces portefeuilles ne détenaient que 8,6 millions de dollars — une fraction des 148 millions de dollars enregistrés lors du premier dîner en mai 2025, où une détention pondérée dans le temps de 18,5 millions de dollars avait permis de décrocher la première place.

Selon le site web du concours, les 29 premiers lauréats — ceux qui affichaient les avoirs pondérés dans le temps les plus élevés pendant la période de notation du concours, du 30 septembre au 16 novembre — participeront à une réception VIP en présence du président et recevront un sac cadeau contenant des articles à l’effigie de Trump. Les quatre premiers recevront également une montre en or 18 carats de la marque Trump.

Trump et sa famille ont monétisé sa marque grâce à toute une série d’actions et d’initiatives dans le domaine des cryptomonnaies au cours de son incursion dans la politique.

Plus de la moitié des portefeuilles numériques figurant publiquement dans le classement du concours pour le dîner de dimanche sont directement liés à des plateformes d’échange de cryptomonnaies qui excluent les utilisateurs basés aux États-Unis, ce qui indique qu’ils sont associés à des ressortissants étrangers, selon une analyse des données de la blockchain réalisée pour Reuters par Public Citizen, un groupe de défense des consommateurs non partisan et à but non lucratif.

Les dirigeants démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat, où le parti a remporté une victoire retentissante lors des élections de mi-mandat, se sont engagés à enquêter sur ce qu’ils qualifient de conflits d’intérêts sans précédent liés aux activités commerciales de la famille Trump pendant la présidence de ce dernier. Ils affirment également avoir l’intention de faire adopter une législation visant à interdire de telles activités.

Le projet "Trump Meme Coin" et la Maison Blanche n’ont pas répondu aux demandes de commentaires, bien que l’administration Trump affirme depuis longtemps que les intérêts commerciaux du président sont irréprochables.

“ Ni le président ni sa famille ne se sont jamais livrés — et ne se livreront jamais — à des conflits d’intérêts ” , a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Anna Kelly, à Reuters plus tôt cette année . “Le président Trump a fièrement fait des États-Unis la capitale mondiale de la cryptomonnaie grâce à des décrets présidentiels.”

Les autres actions et entreprises de la famille Trump liées aux cryptomonnaies ont également vu leur valeur chuter à des niveaux historiquement bas. Au total, les investisseurs extérieurs à leurs cinq principaux projets liés aux cryptomonnaies ont perdu plus de 5 milliards de dollars, selon une analyse de Reuters.

La "meme coin" Trump a rapporté au moins 635 millions de dollars à la famille Trump, selon la déclaration financière du président publiée en juin. Au total, les Trump avaient gagné au moins 2,3 milliards de dollars jusqu’en avril grâce à leurs quatre principales entreprises liées aux cryptomonnaies, y compris la "meme coin".

La participation du président dans une cinquième entreprise liée aux cryptomonnaies, Trump Media & Technology Group, vaut environ 430 millions de dollars.