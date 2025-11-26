 Aller au contenu principal
Trump revient sur la date butoir fixée à l'Ukraine pour accepter le plan de paix
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 03:29

par Jeff Mason et Steve Holland

Le président américain Donald Trump est revenu mardi sur la date butoir qu'il avait fixé à l'Ukraine pour qu'elle accepte les propositions américaines en vue d'un accord de paix avec la Russie.

Donald Trump a déclaré aux journalistes que les négociateurs américains faisaient des progrès dans les discussions avec la Russie et l'Ukraine, et que Moscou avait accepté quelques concessions, concessions qu'il n'a pas détaillées.

Le locataire de la Maison blanche avait intimé ce week-end au président ukrainien Volodimir Zelensky d'accepter son plan de paix d'ici à jeudi.

Ses conseillers et lui sont toutefois revenus sur une date butoir fixe, déclarant désormais qu'ils souhaitaient parvenir à un accord dès que possible.

Kyiv et ses alliés ont exprimé leurs inquiétudes face à ce qu'ils considèrent comme des concessions majeures concédées à la Russie dans les propositions américaines.

(Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)

