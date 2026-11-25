L'embellie aura été de courte durée à la Bourse de Paris. Après s'être adjugé jusqu'à 1,2% dans la matinée, vers 8 140 points, le CAC 40 termine la séance en repli de 0,75%, à 7 981 points, rattrapé par des vents contraires en provenance des Etats-Unis : déroute des valeurs technologiques, nouvelles menaces douanières de Donald Trump et crainte d'un tour de vis monétaire de la Fed...

La fin de séance est morose en Europe : Paris repasse sous les 8 000 points, Londres cède 0,3% et Francfort s'enfonce plus franchement et abandonne 1,1%. La prudence domine ainsi à la veille de Thanksgiving, qui verra Wall Street rester portes closes demain.

Aux Etats-Unis, le secteur des technologies reste en proie à de violents dégagements, à l'instar de Micron (-12%), Nvidia (-8,5%) ou Anthropic (-2%). Et la contagion gagne l'Europe : Schneider Electric et STMicroelectronics cèdent respectivement 4,7% et 4,2%, signant les deux plus fortes baisses du CAC 40, tandis qu'ASML Holding, BESI lâchent près de 5,5%. Infineon recule de 6,5%, Soitec de 6,9% et ASM International de 7,8%.

"Après le scrutin du 5 novembre, le "AI Trade" s'est retourné : Nvidia a perdu près de 48% depuis son plus haut d'octobre et l'ensemble des valeurs liées à l'intelligence artificielle a reculé", soulignait ce matin Grégoire Kounowski, conseiller en stratégie d'investissement chez Norman K.

A cette défiance envers les valeurs technologiques s'ajoute un regain de tensions commerciales. Après s'être vu invalider son premier projet tarifaire et avoir perdu les élections de mi-mandat, Donald Trump repart à l'assaut en dévoilant... un nouveau projet de droits de douane. Sa cible ? Quatorze partenaires commerciaux, parmi lesquels la Chine, l'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud. Le républicain pointe les surcapacités industrielles supposées de ses partenaires, accusés d'inonder les marchés internationaux de produits à bas prix.

Pour l'heure, l'administration Trump envisage des droits de douane d'au moins 15% sur les importations en provenance de l'Union européenne, de la Corée du Sud et de Taïwan. Ce taux atteindrait au minimum 17% pour l'Inde et 20% pour le Vietnam et la Chine 20%. Ces propositions restent à ce stade soumises aux négociations commerciales.

Une économie américaine trop vigoureuse ?

Sur le front macroéconomique, les statistiques du jour dessinent un contraste entre les deux rives de l'Atlantique. L'Allemagne a enregistré une croissance de 1,1% au troisième trimestre en rythme annuel, soit légèrement en deçà des attentes (1,2%).

Outre-Atlantique, l'économie continue en revanche de surprendre par sa vigueur : le PIB des Etats-Unis a progressé de 4,3% au troisième trimestre, là où les analystes tablaient sur une hausse de 3,4%.

La dynamique des revenus des ménages témoigne également de cette résistance de l'économie américaine, avec une progression de 0,7% en octobre, contre 0,4% attendu, après une augmentation de 0,3% le mois précédent.

Cette vigueur économique s'accompagne toutefois de pressions inflationnistes persistantes. Exprimé en rythme annuel, le taux d'inflation américain au sens de l'indice des prix PCE (Personal Consumption Expenditures) s'est établi à 3,8% en octobre, en hausse modeste par rapport au mois précédent, conformément aux anticipations des économistes.

Loin de rassurer les investisseurs, la solidité de l'économie américaine, conjuguée à la persistance de l'inflation, ravive surtout la crainte d'un tour de vis de la Fed.

"Dans ce contexte, il ne serait pas surprenant que Warsh adopte en décembre un ton plus hawkish que d'ordinaire. Cela étant, une hausse de 50 points de base (50 pb) reste, à ce stade, peu probable", note Grégoire Kounowski.

Les tensions géopolitiques alimentent quant à elles la hausse des cours du pétrole. Le baril de Brent s'échange autour de 93,1 dollars ( 2,3%) et celui de WTI à 83 USD ( 1,7%), alors que l'Iran a, une fois de plus, rapporté qu'un tanker avait percuté une mine à proximité du détroit d'Ormuz.

Sur le compartiment obligataire, le rendement de l'OAT à 10 ans évolue désormais autour de 4,72%, bien loin des 5,15% atteints le 22 octobre. L'Hexagone reste néanmoins sous pression, sur fond d'incertitudes budgétaires et politiques à l'approche de l'élection présidentielle, comme en témoigne un écart de rendement avec l'Allemagne avoisinant 150 pb.

Sanofi et Rémy Cointreau à contre-courant

Du côté des valeurs, Sanofi se distingue au sein du CAC 40 avec un gain de 4,9%, après son bond de 9,7% de la veille. Le géant pharmaceutique continue de profiter de l'accueil favorable réservé par les analystes à son projet d'acquisition d'Insmed pour 41 MdsUSD.

Rémy Cointreau ( 13,1%) signe la plus forte hausse de l'indice SBF 120 après avoir relevé sa prévision annuelle de marge dans la foulée de solides résultats semestriels, marqués par une amélioration de sa marge opérationnelle et une croissance organique de ses ventes.

Le fonds américain Advent étudie un rachat de Bureau Veritas, selon Bloomberg, des rumeurs qui provoquent une envolée du titre ( 6,6%). Le groupe d'inspection et de certification a toutefois fait savoir qu'il n'était pas en discussion avec la société de capital-investissement Advent.

Ailleurs en Europe, Bernstein maintient sa note de "performance en ligne avec le marché" sur Rheinmetall ( 0,3%) avec un objectif de cours inchangé de 950 euros. L'analyste ne voit aucune raison d'investir avant la journée des investisseurs prévue vendredi.

Enfin, H&M ( 0,5%) profite des déboires de son grand rival chinois Shein qui a publié des résultats décevants au 3e trimestre, marqués par une nette accélération de la chute de ses ventes en Europe.