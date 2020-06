Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump renouvelle ses menaces de couper les ponts avec la Chine Reuters • 19/06/2020 à 00:17









WASHINGTON, 19 juin (Reuters) - Donald Trump a prévenu jeudi sur Twitter que les Etats-Unis n'excluaient pas l'option d'une rupture de leurs liens avec la Chine. La veille, le représentant fédéral au Commerce, Robert Lighthizer, avait pourtant déclaré devant une commission du Congrès qu'il ne pensait pas qu'un "découplage" des économies américaine et chinoise constituait une option viable. "Ce n'était pas de la faute de l'ambassadeur Lighthizer (hier en commission), peut-être je n'avais pas été assez clair, mais les Etats-Unis conservent absolument l'option politique, en fonctions de différentes conditions, d'un découplage total avec la Chine", a rectifié le président américain. De la gestion de la pandémie de coronavirus par la Chine à la politique hongkongaise de Pékin, les deux premières puissances économiques de la planète, qui ont tenté de négocier un accord commercial, sont de nouveau en conflit depuis le début de l'année sur différents sujets. Le mois dernier, Trump a illustré l'ampleur de la dégradation des liens entre les Etats-Unis et la Chine en déclarant qu'il ne voyait pas l'intérêt pour l'instant de parler avec le président chinois Xi Jinping. Interrogé sur un "découplage" mercredi lors de son audition par la commission des Voies et Moyens de la Chambre des représentants, Robert Lighthizer a estimé que cela avait pu être une option il y a plusieurs années avant d'ajouter cependant: "Je ne pense pas que cela soit une option politique raisonnable à ce stade." Aucun commentaire n'a être obtenu dans l'immédiat auprès de ses services. (Eric Beech et Andrea Shalal version française Henri-Pierre André)

