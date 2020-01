Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump renforce sa défense avec Kenneth Starr et Alan Dershowitz Reuters • 17/01/2020 à 18:40









WASHINGTON, 17 janvier (Reuters) - Donald Trump a renforcé son équipe de défense pour le procès en destitution intenté contre lui au Sénat américain avec le recrutement vendredi de deux "poids lourds": l'ancien procureur indépendant Kenneth Starr, fer de lance de la procédure d'impeachment contre l'ancien président démocrate Bill Clinton en 1998, et le célèbre avocat Alan Dershowitz. La défense du président des Etats-Unis sera dirigée par Pat Cipollone, conseiller juridique de la Maison blanche, et Jay Sekulow, avocat personnel de Donald Trump, a-t-on appris auprès de son équipe de juristes et d'une source. Pam Bondi, conseillère du président, et Robert Ray, ancien procureur indépendant, vont aussi participer à sa défense, selon une source informée de la composition de l'équipe. Le procès s'est officiellement ouvert jeudi mais ne débutera vraiment que mardi au plus tôt avec les déclarations préliminaires des différentes parties. La Chambre des représentants, à majorité démocrate, a réclamé l'organisation de ce procès pour deux chefs d'accusation d'abus de pouvoir et d'obstruction du Congrès. Elle accuse Donald Trump d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour que ce pays enquête sur Joe Biden, son potentiel adversaire démocrate à la prochaine élection présidentielle de novembre aux Etats-Unis. Il revient au Sénat, à majorité républicaine, de juger le président, qui rejette les accusations à son encontre. Kenneth Starr s'est fait connaître du grand public en dirigeant l'enquête ayant servi de base à la procédure en destitution ouverte contre Bill Clinton à la suite de sa liaison avec Monica Lewinsky, une stagiaire de la Maison blanche. Le Sénat avait acquitté Bill Clinton en 1999. Alan Dershowitz est pour sa part une figure reconnue du monde judiciaire américain depuis des décennies. Ce professeur de droit à Harvard a notamment fait partie de la "Dream Team" d'avocats ayant obtenu en 1995 l'acquittement de l'ancienne star du football américain O.J. Simpson, accusé du meurtre de sa femme et de l'un de ses amis. (Karen Freifeld et Susan Heavey version française Bertrand Boucey, édité par Simon Carraud)

