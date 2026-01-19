Trump rencontre des chefs d'entreprise du monde entier à Davos, la politique américaine en point de mire

*

Trump invite les directeurs généraux du monde entier à une réception mercredi à Davos

*

Le président américain doit prononcer un discours spécial lors de la réunion du WEF

*

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, doit donner une conférence de presse lundi

*

Les conseillers à la sécurité nationale se rencontreront à Davos, selon des sources

(Ajout de Scaramucci dans les paragraphes 3-4 et de la directrice générale de Franklin Templeton dans les paragraphes 15-17) par Divya Chowdhury et Peter Thal Larsen

Donald Trump devrait rencontrer des chefs d'entreprise mondiaux à Davos mercredi, selon des sources proches du dossier, alors que la présence du président américain plane sur le rassemblement annuel de l'élite mondiale en Suisse.

Les chefs d'entreprise, y compris les directeurs généraux des services financiers, de la cryptographie et du conseil, ont été invités à une réception après le discours de Trump à la réunion annuelle du Forum économique mondial, ont déclaré les sources à Reuters lundi. L'ordre du jour n'était pas clair.

Un directeur général a simplement indiqué qu'une "réception en l'honneur du président Donald J Trump" était prévue dans son agenda, tandis qu'un autre a déclaré qu'il avait cru comprendre que les directeurs généraux du monde entier avaient été invités, et pas seulement ceux des États-Unis. L'une des sources a déclaré que les invitations provenaient de la Maison Blanche.

Anthony Scaramucci, un investisseur qui a brièvement été directeur de la communication de Donald Trump pendant son premier mandat, a déclaré qu'il savait que la réunion avait lieu.

"Je n'y vais pas. Je ne suis pas sûr d'être invité, mais même si c'était le cas, je ne voudrais pas être un acteur secondaire", a déclaré Scaramucci.

Trump devrait arriver mercredi dans la station de montagne suisse, où il devrait prononcer un discours spécial.

Plusieurs hauts fonctionnaires américains, dont le secrétaire au Trésor Scott Bessent, accompagnent également Trump. Scott Bessent devrait tenir un point de presse lundi, selon Davos USA House.

L'ordre du jour du WEF a dans une certaine mesure été éclipsé par les mesures politiques spectaculaires prises par le président américain, notamment sa demande, ces derniers jours, que les États-Unis prennent le contrôle du Groenland.

Les organisateurs du WEF ont déclaré que plus de 3 000 délégués de plus de 130 pays seront présents cette année, dont 64 chefs d'État et de gouvernement, en particulier d'économies émergentes.

La liste comprend également plusieurs chefs de pays du G7, avec en ligne de mire les changements de la politique américaine sous Trump.

L'envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, se rendra également à Davos et tiendra des réunions avec des membres de la délégation américaine, ont déclaré à Reuters deux sources au fait de la visite, sous couvert d'anonymat.

Par ailleurs, les conseillers à la sécurité nationale d'un certain nombre de pays doivent se rencontrer en marge de l'événement lundi, le Groenland étant l'un des sujets à l'ordre du jour, selon des sources diplomatiques.

Un diplomate européen, qui s'est exprimé sous couvert d'anonymat, a déclaré que le Groenland avait été ajouté à l'ordre du jour de la réunion précédemment prévue après que Trump a menacé samedi d'imposer des droits de douane supplémentaires à huit pays européens.

Les actions européennes ont chuté lundi après la menace de droits de douane supplémentaires jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter le Groenland.

Jenny Johnson, directrice générale du gestionnaire d'actifs Franklin Templeton, a déclaré que les actions de Trump étaient des tactiques de négociation qui peuvent sembler inconfortables, mais qui semblent être dans l'intérêt des États-Unis.

"Nous connaissons tous son style. Son style est: "Je vais sortir avec un marteau, puis je négocierai avec vous"", a déclaré Johnson lors d'une interview accordée à Reuters.

"Mais son instinct, qui consiste à essayer de trouver des positions à long terme pour les États-Unis, est le bon", a-t-elle ajouté.