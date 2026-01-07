 Aller au contenu principal
Trump refuse d'autoriser les dividendes et les rachats d'actions pour les entreprises du secteur de la défense tant qu'elles n'auront pas résolu les problèmes liés à la production d'équipements
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 20:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de Trump aux paragraphes 3-5)

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il n'autoriserait pas les dividendes ou les rachats d'actions pour les entreprises de défense tant qu'elles n'auront pas résolu les problèmes liés à la production d'équipements militaires.

"Les entreprises de défense ne produisent pas assez rapidement nos excellents équipements militaires et, une fois qu'ils sont produits, ne les entretiennent pas correctement ou rapidement", a déclaré M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

M. Trump a également qualifié d'"exorbitantes et injustifiables" les rémunérations des dirigeants de l'industrie de la défense

"À partir de maintenant, ces dirigeants doivent construire des usines de production NOUVELLES et MODERNES, à la fois pour livrer et entretenir cet équipement important, et pour construire les derniers modèles de l'équipement militaire futur", a-t-il déclaré, sans nommer d'entreprises ou de dirigeants en particulier.

"Jusqu'à ce qu'ils le fassent, aucun dirigeant ne devrait être autorisé à gagner plus de 5 millions de dollars, ce qui, aussi élevé que cela puisse paraître, ne représente qu'une fraction de ce qu'ils gagnent aujourd'hui."

Trump et le Pentagone se sont plaints de la nature coûteuse, lente et enracinée de l'industrie de la défense, promettant des changements spectaculaires qui rendraient la production d'équipements de guerre plus agile.

Dividendes

Valeurs associées

BOEING CO
230,030 USD NYSE +0,09%
GENL DYNAMICS CO
355,735 USD NYSE -1,39%
LOCKHEED MARTIN
513,609 USD NYSE -1,62%
NORTHROP GRUMMAN
597,905 USD NYSE -2,08%
RTX
190,955 USD NYSE +0,28%
