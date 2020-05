Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump reconsidérera l'adhésion des USA à l'OMS sans réforme de celle-ci Reuters • 19/05/2020 à 05:24









19 mai (Reuters) - Donald Trump a déclaré mardi que la suspension du financement américain à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) deviendra définitive à moins que l'agence onusienne s'engage, sous 30 jours, à procéder à des "améliorations" majeures. Dans une lettre adressée au directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qu'il a partagée sur Twitter, le président américain prévient qu'il pourrait aussi remettre en cause l'adhésion des Etats-Unis à l'OMS. Il réclame de l'OMS qu'elle "démontre son indépendance" à l'égard de la Chine. L'administration américaine a déjà engagé des discussions avec l'OMS sur des moyens pour réformer l'agence onusienne, ajoute Trump dans la lettre. (Rama Venkat à Bangalore; version française Jean Terzian)

