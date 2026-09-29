((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la participation de Trump à un événement organisé par America.gov au paragraphe 5)

* Une réunion pour trouver le juste équilibre entre innovation en matière d’IA et contrôle, déclare le président de la Chambre des représentants Johnson

* Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et le président d’OpenAI, Greg Brockman, devraient être présents

* Un sondage Reuters/Ipsos révèle que 73 % des personnes interrogées craignent que les entreprises du secteur de l’IA n’aient pas pris suffisamment de mesures pour prévenir des préjudices graves

par Alexandra Alper

Le président américain Donald Trump organisera mardi une réunion avec le président de la Chambre des représentants Mike Johnson et des dirigeants du secteur technologique, tels que Mark Zuckerberg, directeur général de Meta META.O , et Dario Amodei, d’Anthropic, afin de discuter de l’IA, alors que les appels en faveur d’une réglementation accrue de cette technologie en plein essor se multiplient.

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , et Greg Brockman, président d’OpenAI, devraient également y participer, selon plusieurs sources proches de l’organisation.

Cette réunion aura pour objectif de trouver un équilibre entre innovation et contrôle, a déclaré lundi le républicain Johnson , alors que les inquiétudes concernant le potentiel dangereux d’agents d’IA incontrôlés pour les êtres humains se sont imposées dans la conscience collective, renforçant ainsi les appels à une réglementation. Donald Trump a qualifié de “canular” les craintes relatives à la menace que l’IA ferait peser sur l’humanité.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaires concernant les objectifs ou les thèmes de la réunion.

Avant cette réunion, Donald Trump prendra la parole lors d’un événement consacré au lancement du nouveau site America.gov, en présence de directeurs généraux du secteur technologique et du vice-président JD Vance.

La pression s'intensifie sur l'administration Trump pour qu'elle prenne des mesures après qu'OpenAI et Anthropic ont signalé que leurs agents IA étaient devenus incontrôlables et avaient piraté les systèmes de clients sans en avoir reçu l'ordre. Ces intrusions ont incité des chercheurs à avertir que certains développeurs d'IA estiment que cette technologie pourrait tuer des êtres humains d'ici une décennie, ce qui a alimenté les appels à l'action émanant tant des législateurs démocrates que républicains.

Trump a à plusieurs reprises minimisé les inquiétudes concernant l’IA, soulignant l’importance de préserver l’avantage concurrentiel des États-Unis face à la Chine et désignant le ministère de la Justice comme un garde-fou préexistant pour l’IA. Johnson a fait écho à ces propos lors d’une interview accordée lundi à Fox Business Network.

“Nous n’avons pas besoin d’un moratoire. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter pour surréglementer ce domaine, car nous perdrions la course face à la Chine”, a-t-il déclaré. “Il est important de poursuivre l’innovation, mais nous devons trouver le juste équilibre. C’est de cela qu’il sera question.”

Cependant, un sondage national Reuters/Ipsos réalisé , du 17 au 20 septembre, révèle que quelque 73 % des personnes interrogées craignent que les entreprises spécialisées dans l’IA n’aient pas pris suffisamment de mesures pour empêcher que l’IA ne cause de graves préjudices à la société, et 55 % des personnes interrogées ont estimé qu’il serait bon de ralentir le développement de l’IA.

En vertu d’un décret signé par Trump en juin, les développeurs d’IA sont invités à soumettre volontairement les “modèles de pointe concernés” au gouvernement américain pour examen, jusqu’à 30 jours avant de les communiquer à des partenaires de confiance.

Cette réunion intervient également après la visite du président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche la semaine dernière pour des entretiens avec Donald Trump, qui ont révélé des points de vue divergents sur l'IA . Alors que Donald Trump a insisté sur les réseaux sociaux sur le fait que Xi était d'accord avec son projet de “laisser les choses exactement comme elles sont”, Xi semblait privilégier une approche plus proactive.

“Nous avons à la fois la capacité et la responsabilité de développer et de gérer l’IA pour le bien de tous, et de veiller à ce que son développement reste toujours sous contrôle humain et serve le bien-être de la population”, a déclaré Xi.