Trump recevra mardi Zuckerberg, Amodei d'Anthropic et d'autres géants de l'IA

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par Alexandra Alper

Le président américain Donald Trump tiendra mardi une réunion avec le président de la Chambre des représentants Mike Johnson et des dirigeants du secteur technologique, tels que Mark Zuckerberg, directeur général de Meta META.O , et Dario Amodei, d’Anthropic, afin de discuter de l’IA, alors que les appels en faveur d’une réglementation accrue de cette technologie en plein essor se multiplient.

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , et Greg Brockman, président d’OpenAI, devraient également être présents, selon plusieurs sources proches de l’organisation de l’événement.

Cette réunion aura pour objectif de trouver un équilibre entre innovation et contrôle, a déclaré lundi le républicain Johnson , alors que les craintes concernant le potentiel dangereux d’agents d’IA incontrôlés pour les humains se sont imposées dans la conscience collective, renforçant ainsi les appels à une réglementation. Donald Trump a qualifié de “canular” les craintes relatives à la menace que représenterait l’IA pour l’humanité.

La Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant les objectifs ou les thèmes de la réunion.

La pression s’intensifie sur l’administration Trump pour qu’elle prenne des mesures après qu’OpenAI et Anthropic ont signalé que leurs agents d’IA étaient devenus incontrôlables et avaient piraté les systèmes de leurs clients sans en avoir reçu l’instruction. Ces intrusions ont incité les chercheurs à avertir que certains développeurs d’IA estiment que cette technologie pourrait tuer des êtres humains d’ici une décennie, alimentant ainsi les appels à l’action lancés tant par les législateurs démocrates que républicains.

Trump a à plusieurs reprises minimisé les inquiétudes concernant l’IA, soulignant l’importance de préserver l’avantage concurrentiel des États-Unis face à la Chine et désignant le ministère de la Justice comme un garde-fou préexistant pour l’IA. Johnson s’est fait l’écho de ces sentiments lors d’une interview accordée lundi à Fox Business Network.

“Nous n’avons pas besoin d’un moratoire. Nous n’avons pas besoin de nous précipiter pour surréglementer ce domaine, car nous perdrions la course face à la Chine”, a-t-il déclaré. “Il est important de poursuivre l’innovation, mais nous devons trouver le juste équilibre. C’est de cela que portera la discussion.”

Cependant, un sondage national Reuters/Ipsos , réalisé du 17 au 20 septembre, révèle que près de 73% des personnes interrogées craignent que les entreprises spécialisées dans l’IA n’aient pas pris suffisamment de mesures pour empêcher l’IA de causer de graves préjudices à la société, et 55% des personnes interrogées ont estimé qu’il serait bon de ralentir le développement de l’IA.

En vertu d’un décret signé par Trump en juin, les développeurs d’IA sont invités à soumettre volontairement les “modèles de pointe concernés” au gouvernement américain pour examen, au plus tard 30 jours avant de les communiquer à des partenaires de confiance.

Cette réunion fait également suite à la visite du président chinois Xi Jinping à la Maison Blanche la semaine dernière, au cours de laquelle ses entretiens avec Donald Trump ont révélé des points de vue divergents sur l’IA . Alors que Donald Trump a affirmé sur les réseaux sociaux que Xi était d’accord avec son projet de “laisser les choses exactement telles qu’elles sont”, Xi semblait privilégier une approche plus proactive.

“Nous avons à la fois la capacité et la responsabilité de développer et de gérer l’IA pour le bien de tous, et de veiller à ce que son développement reste toujours sous contrôle humain et serve le bien-être de la population”, a déclaré Xi.