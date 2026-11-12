Trump qualifie l'ancien directeur général d'Apple, Tim Cook, de « légende » et estime qu'il devrait remplacer Huang chez Nvidia

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que l'ancien directeur général d'Apple Inc AAPL.O , Tim Cook, devrait remplacer Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O .

« MAINTENANT QUE le directeur général de Nvidia, JENSEN HUANG, qui a fait un travail fantastique, a démissionné, il n’y a qu’un seul homme pour prendre sa place: TIM COOK d’Apple », a déclaré Trump sur les réseaux sociaux. « Une légende remplace une légende! », a-t-il ajouté.

Tim Cook a quitté ses fonctions de directeur général d’Apple en septembre, après 15 ans à ce poste, et occupe désormais le poste de président exécutif du fabricant de l’iPhone.

Apple et Tim Cook n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L’année dernière, Tim Cook avait remis à Donald Trump une plaque personnalisée fabriquée aux États-Unis, montée sur un socle en or 24 carats, commémorant le « programme de fabrication américain » d’Apple, après avoir annoncé que l’entreprise investirait 100 milliards de dollars supplémentaires dans la production nationale.

Huang a démissionné jeudi de ses fonctions de directeur général et de membre du conseil d’administration, à la suite d’informations selon lesquelles il aurait eu une liaison avec une femme d’affaires chinoise que les autorités américaines soupçonnent d’espionnage pour le compte de Pékin. Nvidia a annoncé que sa directrice financière, Colette Kress, prendrait la relève en tant que directeur général par intérim.

Trump, qui a entretenu des liens étroits avec les principaux dirigeants du secteur technologique américain au cours de son second mandat, a déclaré lundi qu’il s’était entretenu avec Huang et que ce dernier lui avait affirmé ignorer que la femme avec laquelle il était lié était présumée être une espionne. Huang est l’un des plus proches alliés de Trump dans la Silicon Valley, et leur relation remonte au moins à 2025.

Au cours des deux dernières années, Huang a exprimé à plusieurs reprises son soutien au programme de l’administration et s’est rendu régulièrement à Washington, alors que Nvidia cherchait à vendre des puces de pointe sur le marché chinois.