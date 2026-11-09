Trump qualifie Huang, de Nvidia, d’“honorable” et affirme ne pas avoir discuté de ces allégations avec lui

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(Ajout des commentaires de Trump et d'informations contextuelles)

Dimanche, le président américain Donald Trump a qualifié Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , de “personne honorable” et a salué ses contributions aux États-Unis, mais a précisé qu’il ne lui avait pas parlé des allégations concernant une relation avec une femme d’affaires chinoise qui aurait transmis des informations à Pékin.

“Je ne lui en ai pas parlé. Je sais simplement que c’est quelqu’un de bien, mais on ne sait jamais ce qui se passe”, a déclaré Trump aux journalistes. “J’espère que tout va bien.”

“Je pense que c’est un homme intègre”, a déclaré Trump, ajoutant que M. Huang avait “accompli un travail remarquable pour notre pays”.

Nvidia a déclaré dimanche qu’elle menait une enquête pour déterminer si M. Huang avait été la cible d’une opération de renseignement étranger, après qu’un article de presse eut affirmé qu’il entretenait des relations étroites avec une femme d’affaires chinoise qui transmettait des informations à Pékin.

“Je pense qu’il a probablement une explication à cela. Il faut l’écouter”, a déclaré M. Trump.

Lorsqu’on lui a demandé s’il emmènerait Huang lors de son voyage en Asie la semaine prochaine, Trump a répondu: “Je ne sais pas, mais je l’emmènerais certainement.”