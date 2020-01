Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump qualifie d'"affront" à la Constitution US la procédure de destitution Reuters • 20/01/2020 à 17:44









WASHINGTON, 20 janvier (Reuters) - La procédure de destitution lancée contre Donald Trump est le fruit d'une initiative partiale lancée par ses adversaires démocrates et "doit être rejetée" lors du procès qui s'ouvrira au plus tôt mardi au Sénat des Etats-Unis, déclarent les avocats du président américain dans leurs arguments écrits. Dans ce résumé de leur argumentaire publié lundi, les avocats de Donald Trump exhortent le Sénat, à majorité républicaine, à acquitter rapidement le président des deux chefs d'accusation approuvés par la Chambre des représentants, à majorité démocrate, qui portent sur un abus de pouvoir et une obstruction des travaux du Congrès. "Le Sénat devrait rapidement rejeter ces articles déficients de destitution et acquitter le président", est-il écrit. Les accusations contre Donald Trump sont un "affront à la Constitution et à nos institutions démocratiques" et la charge d'obstruction du Congrès est "futile et dangereuse". VOIR AUSSI ENCADRE En quoi la procédure d'"impeachment" diffère-t-elle d'un procès pénal ? (Steve Holland version française Bertrand Boucey)

