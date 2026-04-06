Trump propose de supprimer 9 400 employés de la TSA et de réduire le budget de 1,5 milliard de dollars

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La Maison Blanche propose de supprimer plus de 9 400 emplois et un peu plus de 1,5 milliard de dollars de l'Administration de la sécurité des transports (TSA), qui emploie 60 000 personnes et gère les opérations de sécurité dans les aéroports, selon des documents budgétaires.

Vendredi, le président Donald Trump a proposé que les petits aéroports abandonnent la TSA et fassent appel à des services de sécurité privés, première étape vers la privatisation de l'agence créée après les attentats du 11 septembre 2001. La Maison Blanche a déclaré que la privatisation des petits aéroports réduirait la masse salariale de la TSA de plus de 4 500 emplois. La TSA propose de supprimer 4 800 emplois supplémentaires en améliorant l'efficacité, en mettant fin à la présence de personnel dans les couloirs de sortie et en éliminant les redondances.