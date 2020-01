Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump promet un plan de paix pour le Proche-Orient d'ici mardi Reuters • 23/01/2020 à 23:41









A BORD D'AIR FORCE ONE, 23 janvier (Reuters) - Donald Trump a déclaré jeudi qu'il dévoilerait son plan de paix pour le Proche-Orient avant la visite mardi prochain à Washington du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Le président des Etats-Unis a prédit que la réaction des Palestiniens pourrait être négative dans un premier temps mais il a assuré que son projet leur était bénéfique. "C'est un grand projet", a dit Donald Trump aux journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One. "C'est un plan qui fonctionnerait vraiment." (Jeff Mason version française Bertrand Boucey)

