Trump promet de taxer les entreprises quittant les USA pour l'étranger

WASHINGTON, 28 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que, s'il était réélu en novembre, son administration imposerait des taxes à toute entreprise qui quitterait les Etats-Unis pour créer des emplois à l'étranger. "Nous allons nous assurer que nos entreprises et nos emplois restent dans notre pays, comme j'ai commencé à le faire", a-t-il dit depuis la Maison blanche après avoir formellement accepté sa nomination comme candidat du Parti républicain pour le scrutin du 3 novembre. "Le programme de Joe Biden est 'fabriqué en Chine' (made in China). Mon programme est 'fabriqué aux Etats-Unis'", a ajouté Trump à propos de son rival démocrate. (Doina Chiacu; version française Jean Terzian)

