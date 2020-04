Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump prévient la Chine de "conséquences" si le coronavirus s'avère délibéré Reuters • 19/04/2020 à 01:26









WASHINGTON, 19 avril (Reuters) - Donald Trump a déclaré samedi que la Chine devra faire face à des "conséquences" s'il s'avère qu'elle a été "sciemment responsable" de l'épidémie de coronavirus, apparue en fin d'année dernière dans la ville chinoise de Wuhan avant de se propager à travers le monde dans plus de 200 pays. Le président américain s'était interrogé la veille sur les origines du nouveau coronavirus, dont les Etats-Unis sont l'actuel épicentre mondial avec plus de 35.000 décès et 700.000 cas de contamination recensés vendredi selon un décompte de Reuters. La communauté scientifique s'accorde à dire que le nouveau coronavirus est d'origine animale et lié à la chauve-souris, mais l'"hôte intermédiaire" ayant facilité la transmission à l'homme n'a pas été clairement identifié pour le moment. Le virus serait apparu sur un grand marché en plein air - fermé depuis - de Wuhan, où étaient vendus des animaux vivants. Cependant, d'après le Washington Post et la chaîne de télévision Fox News, le nouveau virus résulterait des travaux d'un laboratoire de Wuhan portant sur la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses. Donald Trump avait déclaré par le passé que son gouvernement tentait de déterminer si le nouveau coronavirus émanait d'un laboratoire chinois. "Une erreur est une erreur. Mais s'ils ont été sciemment responsables, alors oui il devra y avoir des conséquences", a prévenu samedi le président américain lors d'un point de presse, sans évoquer les sanctions que pourraient prendre les Etats-Unis le cas échéant. Il a dit que la question était désormais de savoir si le coronavirus était "une erreur qui est devenue hors de contrôle, ou fait délibérément". "Il y a une grande différence entre les deux", a souligné Trump. Le coronavirus est une source de tension entre Washington et Pékin. Après avoir dans un premier temps salué la réaction de la Chine face à l'épidémie, Donald Trump a changé de ton et reproché à Pékin d'avoir agi trop lentement face à ce qu'il a qualifié de "virus chinois". Il a aussi mis en doute le bilan rapporté de Chine, estimant que le nombre de morts y était certainement plus important qu'aux Etats-Unis. Le président américain a dit samedi que les relations entre les Etats-Unis et la Chine étaient bonnes "jusqu'à ce qu'ils fassent cela". Il a cité en exemple l'accord commercial de "phase un" signé en janvier dernier entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. (Jeff Mason et Matt Spetalnick; version française Jean Terzian)

