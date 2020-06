Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump prêt à déployer l'armée dans les villes US face aux violences Reuters • 02/06/2020 à 01:41









(Actualisé avec déclarations et éléments supplémentaires; production photo/TV à disposition) WASHINGTON, 2 juin (Reuters) - Le président américain Donald Trump a promis lundi de mettre fin "maintenant" aux manifestations violentes qui secouent les principales villes des Etats-Unis depuis la mort, la semaine dernière, d'un homme afro-américain lors de son interpellation par la police de Minneapolis, dans le Minnesota. Alors même que Donald Trump s'exprimait depuis les jardins de la Maison blanche, des images télévisées montraient en direct la police tirer des gaz lacrymogènes pour disperser des manifestants à proximité de la résidence présidentielle. "Les maires et les gouverneurs doivent établir une présence massive des forces de l'ordre jusqu'à ce que les violences soient endiguées", a dit le président américain lors de son allocution, la première depuis le début des manifestations. "Si une ville ou un Etat refuse de prendre les mesures qui sont nécessaires pour défendre la vie et les biens de leurs habitants, alors j'enverrai l'armée américaine et résoudrai rapidement le problème pour eux", a-t-il ajouté. Donald Trump a qualifié d'"actes de terreur" les attaques contre la police lors des manifestations. Majoritairement pacifistes durant la journée, les manifestations basculent dans la violence une fois la nuit tombée, donnant lieu à des pillages et des affrontements entre contestataires et forces de l'ordre. George Floyd, un homme afro-américain âgé de 46 ans, est mort à Minneapolis lundi dernier après une interpellation violente par des officiers de police, dont l'un ayant pressé la nuque de Floyd avec son genou. Une autopsie demandée par la famille de Floyd, et dont les résultats ont été dévoilés dans la journée, conclut que la victime est morte par "asphyxie mécanique" et qu'il s'agissait d'un homicide. Des dizaines de villes à travers les Etats-Unis ont instauré des couvre-feux à des niveaux inédits depuis l'assassinat de Martin Luther King Jr. en 1968. La Garde nationale a été déployée dans 23 Etats et dans la capitale fédérale Washington. Derek Chauvin, le policier blanc âgé de 44 ans qui a maintenu son genou contre la nuque de George Floyd, a été limogé de la police, puis arrêté et inculpé de homicide. (David Lawder et David Shepardson à Washington, Brendan O'Brien à Minneapolis; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.