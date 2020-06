Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump prêt à déployer l'armée dans certaines villes US face aux violences Reuters • 02/06/2020 à 01:14









WASHINGTON, 2 juin (Reuters) - Donald Trump a déclaré lundi qu'il déployait des milliers de soldats et de policiers pour mettre fin aux émeutes et pillages à Washington, alors que des manifestations violentes ont éclaté à travers les Etats-Unis depuis la mort la semaine dernière d'un homme afro-américain lors de son interpellation à Minneapolis. S'exprimant lors d'une allocution à la Maison blanche pour la première fois depuis le début des manifestations, le président américain a indiqué avoir demandé aux gouverneurs des Etats du pays de déployer massivement des forces de sécurité pour "dominer" les rues jusqu'à ce que les violences soient endiguées. "Si une ville ou un Etat refuse de prendre les mesures qui sont nécessaires pour défendre la vie et les biens de leurs habitants, alors j'enverrai l'armée américaine et résoudrai rapidement le problème pour eux", a déclaré Donald Trump. Il a qualifié d'"actes de terreur" les attaques contre la police lors des manifestations. (David Lawder; version française Jean Terzian)

