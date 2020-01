Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump présente son plan pour le Proche-Orient, un "pas de géant" vers la paix Reuters • 28/01/2020 à 18:36









WASHINGTON, 28 janvier (Reuters) - Donald Trump a présenté mardi le plan pour le Proche-Orient préparé par son administration qui, a-t-il affirmé, va permettre de franchir un "pas de géant" en direction de la paix entre Israéliens et Palestiniens. Le président américain a ajouté que ce plan de paix rendrait possible, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, présent à ses côtés, une reprise des "négociations directes" avec les Palestiniens, qui sont au point mort depuis 2014. "Aujourd'hui, Israël a franchi un pas de géant vers la paix", déclaré Donald Trump. "Le Premier ministre Netanyahu m'a informé hier qu'il était prêt à adhérer à cette vision comme une base pour des négociations directes (...) avec les Palestiniens, une avancée historique", a-t-il ajouté, soulignant que le chef de file de l'opposition israélienne, Benny Gantz, qu'il a également reçu à la Maison blanche, avait aussi approuvé "très fortement" ce plan. Si Mahmoud Abbas, le président de l'Autorité palestinienne, choisit la paix, les Etats-Unis et d'autres pays feront tout pour l'aider, a-t-il poursuivi à la Maison blanche, où aucun responsable de l'administration palestinienne n'était présent. Le plan Trump, préparé sous la conduite de son gendre et conseiller Jared Kushner, prévoit que Jérusalem sera la capitale indivisible d'Israël et offre une voie "réaliste" en vue de la solution à deux Etats, à la base du processus de paix israélo-palestinien. Ce plan, dont le volet économique avait déjà été détaillé par Washington, mettra fin à la dépendance des Palestiniens à l'égard de l'aide étrangère et des organisations humanitaires, a promis le président américain. (Steve Holland version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.