Trump pourrait empêcher Exxon d'investir au Venezuela ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions du géant américain de l'énergie Exxon Mobil XOM.N chutent de plus de 1% à 123,22 dollars avant bourse

** Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il pourrait empêcher XOM d'investir au Venezuela à la suite des commentaires du directeur général Darren Woods selon lesquels le pays sud-américain est "ininvestissable"

** Lors d'une réunion à la Maison Blanche avec des dirigeants du secteur pétrolier vendredi, M. Woods a déclaré que le Venezuela devrait changer ses lois avant de devenir une opportunité d'investissement intéressante

** Le président Trump a déclaré aux journalistes sur Air Force One dimanche qu'il n'avait pas aimé la réponse d'Exxon, ajoutant qu'il serait "probablement enclin à empêcher Exxon d'entrer dans le pays. Je n'ai pas aimé leur réponse. Ils sont trop malins"

** L'action d'Exxon a également été mise sous pression par la chute des prix du pétrole brut, les investisseurs évaluant l'approvisionnement de l'Iran et la reprise des exportations vénézuéliennes O/R

** En 2025, XOM a gagné 11,8%