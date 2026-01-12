 Aller au contenu principal
Trump pourrait empêcher Exxon d'entrer au Venezuela ; les actions chutent
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 janvier - ** Les actions du géant américain de l'énergie Exxon Mobil XOM.N chutent de plus de 1% à 123,06 dollars avant bourse

** Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il pourrait empêcher XOM d'investir au Venezuela à la suite des commentaires du directeur général Darren Woods selon lesquels le pays sud-américain est "ininvestissable"

** Lors d'une réunion à la Maison Blanche avec des dirigeants du secteur pétrolier vendredi, M. Woods a déclaré que le Venezuela devrait changer ses lois avant de devenir une opportunité d'investissement intéressante

** Donald Trump a déclaré dimanche aux journalistes à bord d'Air Force One qu'il n'avait pas aimé la réponse d'Exxon, ajoutant qu'il serait "probablement enclin à empêcher Exxon d'entrer. Je n'ai pas aimé leur réponse. Ils sont trop rusés"

** Allen Good, analyste chez Morningstar, a déclaré qu'il était "peu probable qu'Exxon soit exclu ou puisse l'être, si le président souhaite que le développement à grande échelle soit mené par des entreprises américaines"

** L'action Exxon a également été mise sous pression par la chute des prix du pétrole brut, les investisseurs évaluant l'approvisionnement de l'Iran et la reprise des exportations vénézuéliennes O/R

** En 2025, XOM a gagné 11,8%

