Le président Donald Trump a déclaré lundi qu’il pensait que la Chine accepterait d’acheter 250 avions Boeing BA.N supplémentaires, quelques jours seulement après sa rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping.

“Je pense qu’ils vont en acheter 250 de plus, donc je vais continuer à vendre”, a déclaré M. Trump sur CNBC. En mai, la Chine avait accepté d’acheter 200 avions Boeing, un chiffre bien inférieur aux prévisions des analystes, et M. Trump avait alors déclaré que la Chine pourrait potentiellement porter sa commande de Boeing à pas moins de 750 appareils.

Boeing n’a pas immédiatement réagi lundi.

Avant le sommet de mai, Boeing, ainsi que des responsables chinois et américains, discutaient d’un accord portant sur pas moins de 500 avions.

Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, avait déclaré en mai que l’engagement de la Chine portant sur une commande de 200 avions ne constituait qu’une “première tranche” d’un accord potentiellement bien plus important.

La semaine dernière, Donald Trump a mis en avant le fait que Boeing et GE Aerospace GE.N avaient finalisé, juste avant sa visite en Asie, une vente de 12 milliards de dollars à Philippine Airlines portant sur un maximum de 20 avions de ligne Boeing 787 équipés de moteurs GE Aerospace.

L'accord provisoire conclu en mai, parallèlement au sommet entre Trump et Xi Jinping à Pékin, a permis à Boeing de revenir dans la course aux commandes d'avions de ligne chinois.

Le constructeur américain avait en effet été écarté du marché depuis 2017, tandis que son concurrent européen Airbus AIR.PA continuait d’accroître sa part de marché sur l’un des plus grands marchés aéronautiques mondiaux.

La Chine devrait commander environ 9 000 nouveaux avions d’ici 2045, soit plus que toute autre région.

Le mois dernier, Reuters a rapporté que l’administration Trump avait pris des mesures pour transformer la dépendance de la Chine vis-à-vis des fournisseurs aéronautiques américains en levier pour les négociations commerciales.

Le ministère du Commerce a ralenti ces dernières semaines la délivrance des licences d’exportation pour les pièces d’avion destinées à la Chine et a limité le nombre de pièces autorisées à être expédiées au constructeur aéronautique public chinois, COMAC, afin d’empêcher l’entreprise de constituer des stocks, a rapporté Reuters en citant des sources.

En septembre, le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré que la Chine faisait des progrès satisfaisants dans la finalisation des 200 commandes annoncées en mai.