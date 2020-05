Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump parle à Erdogan, appelle à une "désescalade" en Libye Reuters • 23/05/2020 à 21:29









(Actualisé avec Maison blanche) ISTANBUL, 23 mai (Reuters) - Le président américain Donald Trump a appelé à une "désescalade" en Libye lors d'une conversation téléphonique avec son homologue turc Tayyip Erdogan, a fait savoir samedi la Maison Blanche. La Turquie soutient le gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale, qui a remporté des victoires militaires importantes ces dernières semaines face à l'armée nationale libyenne (ANL) de l'homme fort de l'est du pays, le maréchal Khalifa Haftar. Avec l'aide d'Ankara, le gouvernement a pris le contrôle de plusieurs villes, d'une base aérienne stratégique et détruit des systèmes de défense aérienne de l'ANL. Des avancées qui font craindre des représailles de la part des disciples du maréchal Haftar, qui menace de répondre par une campagne aérienne d'ampleur. "Le président Trump a réitéré son inquiétude face à l'aggravation de l'ingérence étrangère en Libye et dit la nécessité d'une désescalade rapide", peut-on lire dans un communiqué du porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere. La Turquie "ne va pas se plier aux menaces d'Haftar ou de qui que ce soit d'autre", a déclaré pour sa part sur NTV le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin. "La communauté internationale doit se dresser face à Haftar. Nous devons revenir autour d'une table afin de trouver une solution politique aussitôt que possible", a-t-il ajouté. (Jonathan Spicer, Irem Koca et Steve Holland, version française Elizabeth Pineau)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.