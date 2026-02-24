 Aller au contenu principal
Trump organise une réunion sur le projet de réaménagement de l'aéroport de Dulles
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 23:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump prévoit mercredi d'organiser une réunion sur son projet de refonte de l'aéroport international de Washington Dulles en Virginie, propriété du gouvernement fédéral et principal aéroport international de la région de la capitale américaine, après avoir sévèrement critiqué l'aéroport en décembre, a déclaré la Maison Blanche mardi.

L'aéroport de Dulles sera doté cet automne d'un nouveau hall de 14 portes, d'une superficie de 435 000 pieds carrés, qui servira aux clients de United Airlines UAL.O .

