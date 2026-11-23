Trump organise un gala pour les investisseurs en « meme coins » alors que son jeton s'effondre à des niveaux historiquement bas

Le président américain Donald Trump a gagné des centaines de millions grâce à son « meme coin » $TRUMP, mais lors d’un dîner organisé dimanche pour les plus grands détenteurs de ce jeton, il a déclaré que sa motivation pour soutenir cette cryptomonnaie était de renforcer la compétitivité économique des États-Unis.

« Je le fais pour les États-Unis… Si nous ne le faisons pas, la Chine s’en chargera », a déclaré Trump aux invités de son club de golf situé près de Washington.

C’était la troisième fois que Trump organisait un dîner de gala pour les principaux détenteurs de son « meme coin », dont le cours avait autrefois atteint 75 dollars avant de chuter à un plus bas historique, sous la barre des 1 dollar.

Selon les participants, le dîner privé de cette année s’est déroulé dans une ambiance plus discrète que l’événement inaugural de l’année dernière , avec un public moins nombreux et des enjeux financiers bien moindres cette fois-ci. Les participants ont été sélectionnés en fonction de la valeur pondérée dans le temps de leurs avoirs en $TRUMP entre le 30 septembre et le 16 novembre.

Les organisateurs ont indiqué que 185 portefeuilles de cryptomonnaies répondaient aux critères pour le dîner de dimanche, bien que le classement affiché sur le site web du club du « meme coin » $TRUMP ne répertoriait que 130 portefeuilles à la clôture du concours, le 16 novembre.

Au total, ces portefeuilles ne détenaient que 8,6 millions de dollars – une fraction des 148 millions de dollars répertoriés pour le dîner de mai 2025, auquel avaient participé 220 investisseurs fortunés en cryptomonnaies.

Les participants de dimanche ont attendu sous la pluie avant de pouvoir entrer au Trump National Club de Sterling, en Virginie. Les invités ont décrit l’ambiance à l’intérieur comme morose.

L’ambiance était bien différente de celle du premier gala, où les gagnants du concours, vêtus de smokings, étaient arrivés au club à bord de voitures de sport de luxe, tandis que des manifestants scandaient des slogans et tapaient des pieds devant l’entrée alors que l’hélicoptère présidentiel Marine One atterrissait.

Le plus grand détenteur de $TRUMP lors de l’événement de mai 2025 était le milliardaire chinois des cryptomonnaies Justin Sun, qui possédait 18,5 millions de dollars de ce token. Cette fois-ci, Sun n’était pas présent à l’événement pour signer des autographes.

Les participants ont pu déguster un filet mignon grillé et un flétan poêlé tout en écoutant les discours de personnalités telles que Kevin O’Leary, de l’émission télévisée « Shark Tank », et Tristan Thompson, vétéran de la NBA.

Selon le site web du concours, les 29 premiers lauréats participeraient à une réception VIP en présence du président et recevraient un sac cadeau contenant des articles à l’effigie de Trump. Les quatre premiers recevraient également une montre en or 18 carats de la marque Trump.

Morten Christensen, fondateur de la plateforme de cryptomonnaies Airdrop Alert, a déclaré s’être qualifié parmi les 29 premiers grâce à 41 000 dollars de participations en $TRUMP pondérées dans le temps, en utilisant une stratégie de couverture – consistant à acheter et vendre le token via des contrats à terme perpétuels – qui lui a permis de ne subir aucune perte financière.

Mais on lui a refusé le bracelet VIP lors de l’événement, a déclaré Christensen.

« J’ai interrogé environ cinq membres du personnel » et on m’a répondu d’envoyer un e-mail au service client, a-t-il déclaré dimanche soir.

« Évidemment, personne ne va répondre pour l’instant », a déclaré Christensen, qui a ajouté avoir été expulsé de l’événement vers 19 heures pour avoir « communiqué avec la presse ».

Il a attendu sous la pluie à l’extérieur que sa sœur, qui se trouvait encore à l’intérieur, sorte.

Le projet Trump Meme Coin et la Maison Blanche n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

CHUTE DU « MEME COIN »

Plus de la moitié des portefeuilles numériques figurant publiquement dans le classement du concours organisé pour le dîner de dimanche sont directement liés à des plateformes d’échange de cryptomonnaies qui interdisent l’accès aux utilisateurs basés aux États-Unis, ce qui indique qu’ils sont associés à des ressortissants étrangers, selon une analyse des données de la blockchain réalisée pour Reuters par Public Citizen, un groupe de défense des consommateurs non partisan et à but non lucratif.

Les autres titres et entreprises de la famille Trump liés aux cryptomonnaies ont également vu leur valeur chuter à des niveaux historiquement bas. Au total, les investisseurs extérieurs à leurs cinq principaux projets liés aux cryptomonnaies ont perdu plus de 5 milliards de dollars, selon une analyse de Reuters.

Mais le token $TRUMP a rapporté à la famille Trump elle-même au moins 635 millions de dollars, selon la déclaration financière du président publiée en juin. Au total, les Trump avaient gagné au moins 2,3 milliards de dollars jusqu’en avril grâce à leurs quatre principales entreprises liées aux cryptomonnaies, y compris le « meme coin ».

La participation du président dans une cinquième entreprise liée aux cryptomonnaies, Trump Media & Technology Group, vaut environ 430 millions de dollars.