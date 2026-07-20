Trump ordonne un durcissement des règles relatives aux dérogations applicables à la chaîne d'approvisionnement de la défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jarrett Renshaw

Le président Donald Trump a signé lundi un décret rendant plus difficile pour les sous-traitants du secteur de la défense américain l’obtention de dérogations leur permettant d’acheter des minéraux critiques et d’autres matériaux auprès de la Chine et d’autres fournisseurs étrangers interdits. Il s’agit de la dernière mesure prise par l’administration pour réduire la dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement étrangères pour la production d’armes.

Ces nouvelles règles impliquent que les sous-traitants du secteur de la défense devront faire bien plus que simplement démontrer qu’un fournisseur chinois constitue l’option la plus simple ou la moins chère.

Les entreprises sollicitant une dérogation devront prouver qu’elles ont recherché des alternatives, expliquer la provenance de leurs matériaux et présenter un plan visant à se détourner des fournisseurs interdits. Les sous-traitants s’exposent à la perte de leurs contrats s’ils ne démontrent pas qu’ils en font suffisamment pour s’approvisionner sur le marché national.

« Finies les excuses du type: “Nous n’avons rien essayé et nous sommes à court d’options” », a déclaré Peter Navarro, conseiller à la Maison Blanche, aux journalistes lors d’un point presse avant la publication du décret.

Ce décret intervient alors que le Pentagone exhorte les sous-traitants de la défense tels que Lockheed Martin LMT.N et Boeing BA.N à accroître rapidement leur production d’armes, tout en étant confrontés à des vulnérabilités persistantes dans les chaînes d’approvisionnement qui alimentent l’armée américaine.

De nombreux minéraux essentiels et matériaux transformés utilisés dans les missiles, les avions et d’autres systèmes de pointe dépendent encore de fournisseurs chinois, ce qui place les entreprises dans une situation délicate, tiraillées entre la nécessité de se détourner de Pékin et celle de maintenir l’approvisionnement en armement des forces armées américaines et de leurs alliés.

Au-delà du durcissement des conditions d’octroi de dérogations, le décret présidentiel charge le Pentagone d’élaborer des règles obligeant les sous-traitants à cartographier les chaînes d’approvisionnement critiques pour la défense, depuis les matières premières jusqu’aux produits militaires finis.

Les entreprises seront tenues d’identifier l’origine des minéraux, des composants, des logiciels et des autres intrants utilisés dans les systèmes d’armement désignés, étendant ainsi la visibilité du gouvernement au-delà des maîtres d’œuvre pour inclure les fournisseurs de rang inférieur.

« Il ne s’agit pas de paperasserie. C’est une préparation au champ de bataille », a déclaré M. Navarro, affirmant que le Pentagone doit savoir si les systèmes de missiles ou d’autres plateformes militaires dépendent de fournisseurs sous contrôle étranger avant qu’un conflit n’éclate.

Le décret impose également aux sous-traitants d’évaluer leurs fournisseurs en termes de participation étrangère, de vulnérabilité financière et de risques liés à la fabrication, et de remplacer ceux jugés peu fiables.