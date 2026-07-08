Trump ordonne la suspension des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Espagne en raison des dépenses de l'OTAN et de l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de Sanchez aux paragraphes 3, 9 à 12; mise à jour du troisième point)

* Trump avait déjà proféré une menace similaire en mars, mais les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Espagne s'étaient poursuivis normalement

* L'Espagne affirme que les règles douanières de l'UE interdisent de cibler des États membres en particulier

* Le Premier ministre Sanchez affirme que l’Espagne est un allié fiable de l’OTAN et que les liens commerciaux avec les États-Unis sont "très solides"

* Les grands investisseurs américains se montrent enthousiastes à l'égard de l'Espagne

par Humeyra Pamuk et David Latona

Le président américain Donald Trump a ordonné mercredi l’arrêt immédiat de tous les échanges commerciaux avec l’Espagne, alliée de l’OTAN, exacerbant ainsiles tensionsconcernant les dépenses de défense et la guerre contre l’Iran, malgré les règles de l’Union européenne exigeant que les négociations commerciales soient menées en tant que bloc unique. Lors d’un sommet de l’OTAN à Ankara , dont les dirigeants européens espéraient qu’il permettrait de combler les divisions au sein de l’alliance militaire, Trump a ravivé le différend avec l’Espagne, la qualifiant de "partenaire terrible", et a réitéré ses revendications sur le Groenland , bien qu’il ait par la suite changé de discours en affirmant qu’il y avait eu de l’amour et "beaucoup d’unité".

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a minimisé cette divergence et a déclaré avoir eu une conversation "très cordiale" avec Trump pendant le sommet. C’était la deuxième fois que Trump ordonnait au secrétaire au Trésor, Scott Bessent, de suspendre les échanges commerciaux avec l’Espagne en raison de son refus de s’engager à respecter le nouvel objectif de dépenses de défense de l’OTAN, fixé à 5 % du PIB. Cependant, après sa première promesse de ce type en mars , les échanges commerciaux entre les deux pays s’étaient poursuivis normalement.

"L’Espagne n’accepte rien, et vous ne devriez pas les soutenir", a déclaré Trump au secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, qui a tenté d’apaiser les tensions en affirmant que l’Espagne "avait fait un pas de géant l’année dernière" en portant ses dépenses à 2 %, tout en ajoutant qu’"il reste encore des problèmes à résoudre".

Trump a exprimé à plusieurs reprises sa frustration à l'égard de l'Espagne après que Sánchez, un socialiste à la tête d'un gouvernement de gauche minoritaire, eut refusé de laisser les États-Unis utiliser son espace aérien ou ses bases pour la guerre contre l'Iran.

PAS DE COMMERCE AVEC L'ESPAGNE

"Je ne veux pas faire le moindre commerce avec eux, d’accord?", a déclaré Trump en se tournant vers Bessent, qui a répondu: "Oui, monsieur."

Trump a ensuite ajouté: "Ne leur parlez même pas. Ils sont irrécupérables. Ce sont de mauvaises personnes… Ils gagnent tellement d’argent grâce à nous, et nous allons faire en sorte qu’ils en gagnent beaucoup moins." Plus tard, Sanchez a déclaré lors d’une conférence de presse que lui et Trump avaient discuté de la Coupe du monde de football, organisée par les États-Unis, et de golf, mais pas des dépenses militaires. Il a réaffirmé que l’Espagne était un allié fiable de l’OTAN, annonçant un nouveau déploiement, dont les détails n’ont pas été précisés, de troupes espagnoles en Finlande pour rejoindre la mission Arctic Sentry de l’OTAN , ajoutant: "Les faits sont les faits." L’Espagne figurait parmi les pays de l’OTAN dont les dépenses militaires avaient connu la plus forte croissance au cours des deux dernières années, a-t-il ajouté, soulignant que la forte croissance économique de l’Espagne lui offrait une marge de manœuvre budgétaire supplémentaire pour honorer ses engagements en matière de défense. En tant que partenaires commerciaux, l’Espagne et les États-Unis entretiennent "des liens très, très solides qui ont perduré indépendamment des orientations idéologiques des gouvernements au pouvoir", a-t-il déclaré. Le cabinet de Sanchez a souligné que l’Espagne affichait un déficit commercial avec les États-Unis et que les liens économiques étaient tissés par des entreprises privées plutôt que par les gouvernements, ajoutant que les règles douanières et commerciales de l’UE empêchaient de mettre en avant certains États membres.

Washington et Madrid exploitent conjointement deux bases militaires stratégiques dans le sud de l’Espagne, destinées à des opérations navales et aériennes.

Interrogés sur l’existence de plans d’urgence en cas de réduction des effectifs ou des moyens américains sur ces bases, les responsables espagnols ont répondu qu’ils n’avaient pas connaissance de telles mesures et que les investissements dans ces deux installations étaient en hausse.

Sanctionner l’Espagne de manière individuelle serait possible mais difficile, a déclaré en mars Jennifer Hillman, experte en droit économique et ancienne membre de l’Organe d’appel de l’OMC. Elle a précisé que Trump devrait déclarer l’état d’urgence national et fournir des preuves que l’Espagne constituait une menace pour la sécurité nationale, la politique étrangère ou l’économie.

LES GRANDS INVESTISSEURS AMÉRICAINS SE MONTRENT ENTHOUSIASTES À L'ÉGARD DE L'ESPAGNE

Malgré les menaces commerciales de Trump, les grands investisseurs américains se sont montrés enthousiastes à l’égard de l’Espagne en tant que destination d’investissement.

BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, a indiqué dans son rapport semestriel que l’Espagne était son "pays de prédilection pour l’exposition aux actions" en raison d’une croissance économique qui a dépassé celle de la plupart des pays développés.

BlackRock détient 104 milliards d’euros (119 milliards de dollars) d’actions, de titres de dette et d’autres actifs espagnols, et l’Espagne constitue le principal pari de la société américaine à l’échelle mondiale pour les six prochains mois, a déclaré un porte-parole.

Pourtant, selon le ministère espagnol de l’Économie, les investissements nets globaux des États-Unis en Espagne ont reculé de 1,9 milliard d’euros au premier trimestre.

L’Espagne est le premier exportateur mondial d’huile d’olive et vend également des pièces automobiles, de l’acier, des produits chimiques et du vin aux États-Unis. Toutefois, les analystes estiment qu’elle est bien moins exposée au commerce avec les États-Unis que ses homologues européens.

Les exportations de vin espagnoles, qui faisaient déjà face à un marché américain plus difficile avant la dernière menace de Trump, ont reculé de 4,3% en valeur et de 2,6% en volume en 2025, selon l’organisation professionnelle espagnole du vin OIVE, citée par le cabinet de conseil ERA Group.

(1 dollar = 0,8763 euros)