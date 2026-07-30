Trump ordonne des restrictions sur l'exportation de déchets de minéraux stratégiques, selon des responsables de la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jacob Bogage

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret donnant aux autorités fédérales le pouvoir d’interdire l’exportation de vieilles batteries et d’autres déchets électroniques contenant des minéraux stratégiques, dans le cadre d’une initiative plus large visant à stimuler le recyclage national et à contrer l’emprise de la Chine sur des matériaux essentiels à la sécurité nationale, selon deux responsables de la Maison Blanche proches du dossier.

Cette décision présidentielle autorise le ministère du Commerce à édicter des règles visant à empêcher l'exportation vers l'étranger de ce que l'on appelle les "déchets électroniques", une pratique courante.