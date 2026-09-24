Trump offre à Xi Jinping un accueil d'exception à la Maison blanche

(Actualisé avec début de la réception à la Maison blanche)

par Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom

Le président américain Donald Trump a réservé jeudi à son homologue chinois Xi Jinping un accueil d'exception à la Maison blanche, dans le cadre d'une visite d'Etat de trois jours qui ne devrait aboutir à aucune avancée majeure, les deux dirigeants souhaitant mettre en avant la stabilité de leurs relations malgré une profonde rivalité sous-jacente.

Encadrés par des soldats portant des drapeaux américain et chinois et par une fanfare, Donald Trump et Xi Jinping ont échangé des sourires et des poignées de main sur un tapis rouge aux côtés de leurs épouses lors de l'arrivée du président chinois, peu après 16h00 GMT, avant d'entrer dans le bâtiment.

Donald Trump entend être à la hauteur de l'accueil grandiose qu'il a reçu en Chine au mois de mai avec une cérémonie organisée sur la pelouse sud de la Maison blanche, ainsi que dans les salles de réception et la Roseraie.

Des réunions bilatérales entre les deux présidents sont prévues dans l'après-midi, avant un grand dîner d'État en présence de plusieurs grands dirigeants de la "tech" américaine.

Il s'agit de la deuxième rencontre cette année entre les dirigeants des deux premières puissances économiques mondiales, mais de la première visite de Xi Jinping à Washington depuis plus d'une décennie.

Donald Trump et la Première dame, Melania, avaient accueilli mercredi le président chinois et son épouse sur le tapis rouge à leur descente d'avion, près de Washington.

C'est la première fois qu'un président américain accueillait un dirigeant étranger sur la base militaire d'Andrews depuis la visite du pape François en 2015, alors reçu par Barack Obama, selon le réseau de chaînes câblées C-SPAN.

Dans une déclaration relayée à son arrivée par l'agence de presse Chine nouvelle, Xi Jinping a exprimé l'espoir d'une relation plus stable avec les États-Unis, soulignant que Pékin et Washington devaient être "des partenaires, pas des rivaux" et que la "logique historique de la coexistence pacifique" entre les deux pays n'avait pas changé.

PROLONGATION DE LA TRÊVE COMMERCIALE

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a de son côté annoncé à Fox News qu'il était convenu avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng de prolonger de deux mois, jusqu'au 10 janvier, la trêve commerciale entre les deux pays qui devait expirer le 10 novembre.

Dans un message publié jeudi matin sur son réseau Truth Social, Donald Trump a fait savoir qu'il discuterait avec Xi Jinping de la "super intelligence" - l'expression qu'il emploie pour désigner l'intelligence artificielle (IA) -, tout en précisant qu'il ne s'attendait à aucune décision substantielle.

"La super intelligence (SI) sera un sujet majeur de discussion, mais je veux laisser les choses exactement en l'état", a-t-il écrit. "C'est également la position de la Chine."

Scott Bessent a évoqué l'IA avec He Lifeng le week-end dernier et le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré qu'une réflexion naissante portait sur "l'équivalent d'une ligne directe telle que celle dont nous disposions pendant la Guerre froide" afin d'éviter des incidents qui "pourraient avoir un impact sur les économies ou les sociétés, voire conduire à un conflit entre États-nations".

Globalement, aucune avancée majeure n'est attendue lors de la visite du président chinois, des désaccords subsistant entre Pékin et Washington sur de nombreux dossiers comme les opioïdes ou les terres rares.

Les discussions prévues jeudi pourraient néanmoins déboucher sur des accords visant à réduire les droits de douane dans certains secteurs, à coopérer dans la lutte contre le trafic de drogue et à élargir le dialogue entre les forces armées des deux pays. Donald Trump devrait en outre demander la libération d'Américains et d'autres personnes détenues en Chine.

PÉKIN INVITE LES USA À UNE "EXTRÊME PRUDENCE" SUR TAÏWAN

Xi Jinping devrait pour sa part demander au président américain de mettre fin aux ventes d'armes à Taïwan, potentiellement à l'occasion d'une visite aux Archives nationales prévue vendredi, ont indiqué à Reuters des sources au fait du sujet. En contrepartie, la Chine proposerait son aide pour faire pression sur l'Iran, ont-elles ajouté.

Rien n'indique toutefois pour l'instant que Pékin soit disposé à inciter la République islamique de céder aux exigences américaines, malgré les perturbations que le conflit en Iran et au Moyen-Orient entraînent en matière d'approvisionnements énergétiques et de commerce.

Les États-Unis devraient faire preuve d'une "extrême prudence" au sujet des ventes d'armes à Taïwan, a déclaré jeudi un porte-parole du ministère chinois de la Défense, ajoutant lors d'un point de presse régulier, à Pékin, que les relations militaires sino-américaines devaient rester stables, saines et durables.

Alors que Donald Trump tente de décrocher des succès commerciaux avant les élections de mi-mandat, le représentant américain au commerce Jamieson Greer a déclaré ce mois-ci que les deux pays feraient "quelques annonces concernant l'agriculture et les barrières non tarifaires".

Des dirigeants du secteur de la tech comme le président d'Apple AAPL.O , Tim Cook, le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, ou le patron d'OpenAI, Sam Altman, ont été conviés au dîner d'Etat qui se déroulera jeudi.

Aucune conférence de presse commune ou déclaration conjointe n'est prévue à l'issue de la rencontre entre les deux dirigeants, qui devraient diffuser des communiqués séparés à l'attention de leurs opinions publiques respectives.

(Reportage David Brunnstrom, Andrea Shalal, David Lawder et Trevor Hunnicutt à Washington ; Ben Blanchard et Yimou Lee à Taipei, Joe Cash à Pékin ; version française Camille Raynaud et Benjamin Mallet)