Trump ne devrait pas aborder la question d'Alice Huang, selon un responsable américain

Un responsable américain a déclaré vendredi que, lors de la visite du président américain Donald Trump en Chine la semaine prochaine à l'occasion du sommet de l'APEC, celui-ci ne devrait pas aborder la question d'Alice Huang , soupçonnée d'espionnage, qui aurait entretenu une relation avec l'ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Valeurs associées
|162,8500 USD
|NASDAQ
|-2,01%
A lire aussi
-
Des sénateurs démocrates ordonnent à Musk de conserver les documents de SpaceX concernant l'accès à Starlink en Ukraine, selon le WSJ
Des sénateurs démocrates ont demandé à Elon Musk de conserver tous les documents relatifs aux restrictions imposées par SpaceX SPCX.O à l’Ukraine concernant l’utilisation de ses services satellitaires Starlink et Starshield, a rapporté vendredi le Wall Street Journal, ... Lire la suite
-
Protection des enfants et adolescents, opposition au "permis de tuer", salaires, moyens pour l'enseignement : différentes manifestations vont se tenir samedi en France et converger dans un seul cortège à Paris, pour l'acte V du mouvement contre la vie chère. Différentes ... Lire la suite
-
Un ministre de Trump est-il resté les bras croisés face à la contrebande de puces pour l'IA ? Le scandale autour du géant de la tech Nvidia et son patron démissionnaire Jensen Huang a pris une tournure très politique vendredi. Le ministre des Finances Scott Bessent ... Lire la suite
-
Paraguay : des fonds de Ueno Bank localisés à l'étranger, poursuites élargies contre l'ex-président Peña
Plusieurs pays ont confirmé aux autorités du Paraguay la présence chez eux d'actifs liés à la banque numérique Ueno, dont l'effondrement a provoqué la chute du président Santiago Peña, désormais soupçonné par la justice d'avoir été le "chef de la structure" frauduleuse. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|96,34
|+0,41%
|162,85
|-2,01%
|8 368,91
|+0,09%
|3 874,44
|0,00%
|1,10211
|0,00%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer