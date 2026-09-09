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Trump monte à bord de l'Air Force One, offert par le Qatar, après avoir déclaré que la glissière était en cours de vérification
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 20:51
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions aux paragraphes 1 à 3 et 5, et d'une citation au paragraphe 4)

Le président américain Donald Trumpest monté mercredià bord de l'Air Force One,offert par le Qatar , pour se rendre au Texas, après avoir déclaré qu'un toboggan d'évacuation qui s'était déployé sur un côté de l'appareil était en cours de vérification.

La glissière semblait s'être déployée peu avant que Trump ne monte à bord pour se rendre à Dallas à l'occasion de la toute première convention républicaine de mi-mandat.

M. Trump est resté à bord de l’hélicoptère Marine One pendant environ 20 minutes après l’atterrissage, avant de s’adresser aux journalistes sur le tarmac.

Interrogé par un journaliste pour savoir s’il était certain que l’avion pouvait décoller en toute sécurité, Trump a répondu: « Oui, j’en suis certain, sinon je ne serais pas à bord. »

Quelques minutes plus tard, le toboggan d’évacuation était en train d’être retiré.

Trump a commencé à utiliser le « » à bord de ce jumbo jet le 1er juillet, après avoir accepté cet appareil en cadeau l’année dernière. Des travaux de rénovation du Boeing 747 avaient été menés à un rythme accéléré avant que Trump ne commence à l’utiliser.

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