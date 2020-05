Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump met fin aux relations privilégiées avec Hong Kong Reuters • 29/05/2020 à 21:43









WASHINGTON, 29 mai (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il ordonnait à son administration de révoquer le statut spécial que les Etats-Unis accordent à Hong Kong, en raison du projet de la Chine de durcir la législation sur la sécurité du territoire semi-autonome. Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, Donald Trump a accusé la Chine d'avoir trahi ses engagements sur l'autonomie de Hong Kong. Ce traitement commercial spécial accordé par les Etats-Unis, qui permet au territoire de bénéficier notamment de droits de douane avantageux - a permis à Hong Kong de devenir un pôle financier mondial. Pékin a présenté la semaine dernière un projet de loi de sécurité nationale pour Hong Kong dans le but de lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que contre les ingérences étrangères. Le président américain a également annoncé le retrait des Etats-Unis de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qu'il a accusée d'être une marionnette manipulée par Pékin. (Steve Holland, Jeff Mason et David Brunnstrom, version française Jean-Michel Bélot)

